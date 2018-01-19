«Праведная и уместная»: особенности реакции на «совковый» скандал в УрФУ

Алексей Банников, , 00:56 — REGNUM

Правление Свердловского творческого союза журналистов сделало заявление по поводу высказываний известного российского телеведущего Владимира Соловьёва о скандальной лекции в УрФУ и последовавшей за этим реакцией в СМИ. В опубликованном на официальном сайте документе указано, что прозвучавшее в эфире радиостанции «Вести ФМ», содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом заявление не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики.

Сначала необходимо напомнить предысторию конфликта. В самом начале 2018 года преподаватель УрФУ Константин Юрченко в ходе лекции, которую он провёл в университете для старшеклассников, сделал заявления, которые не могли не вызвать негативной реакции. Он сообщил школьникам, что «одним из самых больших зол» являются граждане России 1965—1975 годов рождения, которые «хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять», и виной этому неизжитый «совок». По сути, он фактически дискредитировал родителей перед их детьми.

Историю огласке предал Владимир Соловьёв, который в своём Twitter, а затем в ходе радиопередачи «Полный контакт» наградил нелестными эпитетами Юрченко, а также тех, кто оказал поддержку преподавателю, в том числе СМИ. За скандальные высказывания преподавателя в ходе лекции перед старшеклассниками, то есть детьми, Владимир Соловьёв применил эпитет «либеральный фашист». Таким же эпитетом он «наградил» одно из уральских СМИ, которое особо активно встало на защиту преподавателя. И надо сказать, у Владимира Соловьёва были для этого основания.

И вот следом за этим последовала реакция в виде заявления правления Свердловского творческого союза журналистов, которое необходимо привести полностью:

«Правление Свердловского творческого союза журналистов считало и считает свободу слова, возможность выражать личное мнение базовыми ценностями современной журналистики. Однако высказывание Владимира Рудольфовича Соловьева, прозвучавшее в эфире радиостанции «Вести ФМ», содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики. Уральская журналистика всегда ориентировалась и будет ориентироваться не на эмоциональные, некорректные заявления сторонних лиц, а на мнение своей многомиллионной аудитории».

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Здесь надо понять, что в передаче Владимира Соловьёва «Полный контакт» речь не шла о цензуре и уж тем более о запрете на свободу слова. Речь шла о том, что под прикрытием «свободы слова» некоторые представители некоторых СМИ оправдывают социальный расизм и сегрегацию. И действительно, хочется спросить, почему, когда «расистские» высказывания делает Дональд Трамп, вся российская пресса кипит от негодования, но когда нечто подобное происходит в стенах УрФУ и на это обращает внимание Владимир Соловьёв, происходит что-то иное. То есть практически не обсуждается, что именно сказал Юрченко, а ведь он сказал детям нечто неприемлемое и отвратительное. Более того, делается странное заявление, которое осуждает реакцию уважаемого журналиста, а не её причины.

Также в заявлении указано, что якобы высказывание Владимира Соловьёва, которое несёт «оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом», не имеет оснований и является «выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики». И после этого хочется задать вопрос: «А члены правления Свердловского творческого союза журналистов знакомы с первоисточником или при написании заявления опирались на информацию, размещённую в отдельных интернет-изданиях?» Вопрос не праздный, так как со всех сторон касается очень важного в работе журналистов пункта: деловая репутация.

Я лично не слышал в передаче оскорбительных оценок в адрес всех уральских СМИ и уж тем более уральской журналистики в целом. Потому что их не было. И уже 18 января в очередной передаче «Полный контакт» Владимир Соловьёв в очередной раз подтвердил сказанное ранее в адрес Константина Юрченко.

«Считаю, что УрФУ ничего не сделал для того, чтобы оградить студентов от таких, так называемых преподавателей. И что такое отношение служит рассадником «либерал-фашизма». И не все СМИ. Я называл вполне конкретные СМИ, говорил вполне конкретно. Которое сейчас истерично визжит, что Соловьёв обидел Урал. Не Урал, а вас», — уточнил Владимир Соловьёв, добавив, что из УрФУ ему так и не поступило ответа, но судьба Юрченко его по-прежнему интересует.

И пока выходит так, что неэтично давать оценку высказываниям человека, которые он на самом деле и не делал. Учитывая это, важным является то, что заявление правления Свердловского творческого союза журналистов, опубликованное на официальном сайте, может быть расценено как мнение всего журналистского сообщества в регионе, а это не так.

Далее в заявлении правления Свердловского творческого союза журналистов указано, что «уральская журналистика всегда ориентировалась и будет ориентироваться на мнение своей многомиллионной аудитории». Но разве ориентация на мнение, пусть и многомиллионной аудитории, является целью журналистики? Может быть, всё-таки СМИ должны нести правду в массы? А правда заключается в том, заявления, сделанные Юрченко во время лекции перед старшеклассниками, — недопустимы. Учитывая все обстоятельства, они должны были получить соответствующую оценку на региональном уровне, а сам преподаватель должен понести ответственность в соответствии с законами Российской Федерации. Вместо этого либо «заговор молчания», либо «жалкий лепет оправдания». В этих условиях лично я считаю гневную реакцию Владимира Соловьёва праведной и уместной.

Но самое главное, негоже журналистам делать пустые заявления и молчать о главном. Тот факт, что в университете или ином учебном заведении преподаватель может рассказывать моим детям о том, что их отец является «одним из самых больших зол», ничего, кроме негодования, вызвать не может. Тот факт, что за это он не понесёт никакой ответственности, тоже ничего кроме гнева вызвать не может.

Крайне неприглядно то, что Владимир Соловьёв, который обратил внимание на проблему, стал объектом обсуждения и критики. В Екатеринбурге обсуждаются не проблемы главного университета города, а реакция московского журналиста на неподобающие заявления преподавателя УрФУ. Вот в чём проблема.

Все аналогии хромают, но если врач говорит пациенту, что у него обнаружен рак, то следует немедленно, пока не поздно, начать лечение, а не винить доктора в том, что он поставил страшный диагноз. И уж тем более не стоит «искать соринку в глазах» Владимира Соловьёва, когда «у самих бревно в глазу».

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А в Екатеринбурге этих «брёвен», как на лесоповале.