Польская внешняя политика идет вразнос

Станислав Стремидловский, , 20:59 — REGNUM

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович, назначенный на этот пост 9 января сего года, допустил первый серьезный прокол. На днях министр совершил визит в Берлин, где сделал комплиментарные заявления в адрес немецких коллег. «Уже накануне прибытия он послал примирительные сигналы Германии, объясняя заграничным журналистам, что не хочет, чтобы дискуссия о репарациях (за ущерб в результате нацистской оккупации Польши во время Второй мировой войны — С.С.) отягощала двусторонние отношения, — отметила в редакционном комментарии Deutsche Welle. — Немецкая сторона с явной благодарностью принял протянутую руку. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль старался, чтобы гость уехал удовлетворенным. Хотя Берлин официально считает вопрос репараций окончательно закрытым, шеф немецкой дипломатии согласился обсудить этот вопрос среди польских и немецких ученых… Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что хотят развивать партнерские отношения и укреплять Европейский союз. Следующим шагом в этом направлении должно быть реактивация Веймарского треугольника. Встреча министров иностранных дел Польши, Франции и Германии могло бы произойти уже в феврале на полях Конференции по безопасности в Мюнхене».

Рано радовались. Слова Чапутовича были публично опротестованы в Варшаве. Председатель парламентской комиссии по изучению вопроса о репарациях Аркадиуш Мулярчик, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), дезавуировал заявления министра иностранных дел. Вначале он в своем блоге заявил, что не Чапутовичу решать, «когда вопрос о репарациях за Вторую мировую будет включен в межправительственную повестку дня». Позже он дал расширенную оценку в интервью польской католической радиостанции Radia Maryja. Комментируя позицию Берлина о том, что «вопрос закрыт», Мулярчик подчеркнул, что немцы так ведут себя со всеми странами, которые выдвигают им претензии. «Будущее этой проблемы зависит от политических решений, — заявил глава парламентской комиссии. — Мы можем спорить о юридических и исторически нюансах, но из этого ничего не выйдет. Тема компенсаций — и юридически, и политически — по-прежнему открыта, что показывает пример Чехии. До 2027 года там будет работать Фонд «Будущее», в который немцы перечисляют деньги в рамках своего искупления».

Мулярчик также прокомментировал коллизию с Чапутовичем. По данным депутата, «такие слова официально не прозвучали». Но «если прозвучали в разговоре с немецкими журналистами, то я с этим не согласен, потому что вопрос репараций является проблемой политической, юридической, моральной, и она не была урегулирована. Я не против бесед между экспертами, но возникает вопрос, что они должны принести». Окончательную точку поставил председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский. По итогам заседания сенатского клуба PiS, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция Варшавы в отношении требования компенсаций от немцев, Качиньский ответил: «Скажу кратко — не изменилась». Более того, немногим ранее Марек Суский, глава канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, анонсируя визит своего шефа в США, рассказал, что одной из задачи поездки станет получения американской и израильской поддержки усилий Польши в деле получения репараций от Германии. «Мы были жертвами войны, как и наши еврейские братья, и потому мы должны требовать от агрессора компенсации», — подчеркнул Суский.

Напомним, что на днях ряд европейских средств массовой информации сообщили, что Варшава рассматривает вопрос о подаче судебного иска против Берлина в США. Издания ссылались на интервью польского посла Анджея Пшилембского немецкой радиостанции Deutschlandfunk. В нем посол будто бы говорил, что в архивах в настоящее время собираются материалы, свидетельствующие о масштабах разорения. Кроме того, ведутся консультации со странами, выдвигающими аналогичные требования. Подав иск в американский суд, Варшава могла бы обосновать свои требования прецедентом рассмотрения дела 20-летней давности, когда с Германией судились бывшие подневольные работники, потребовавшие компенсацию за «несправедливость» со стороны «национал-социалистической диктатуры». Позже посольство Польши в Германии выступило с опровержением, утверждая, что Пшилембский «никоим образом не утверждал, что польское правительство намерено подать иск против правительства Германии в американский суд». Но теперь не знаешь, что и думать.

Польская внешняя политика стремительно идет вразнос. Когда в начале января после «оздоровления» правительства в отставку был отправлен министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, одна из польских радиостанций дала «утечку», что поводом для его увольнения стало активное неприятие главой МИД попыток провести в дипломатическом ведомстве массовые чистки, убрать профессионалов и заменить их на партийных назначенцев от «Права и Справедливости». Верить в это не хотелось, хотя Ващиковский действительно публично противился приходу политруков в министерство. Но сейчас складывается впечатление, что слухи имеют под собой основу. Что вначале чистки начнутся с восточного направления под предлогам «нелояльности» дипломатов — выпускников МГИМО. А потом? Дело уже не в русофобии или германофобии, дело в желании изменить сам механизм реализации внешней политики. Москве проще всего, Россия «заморозила» отношения с Польшей. Труднее придется партнерам Варшавы по ЕС, которые будут вынуждены иметь дело с политруками, да еще такими, которых могут впоследствии опротестовать более высокопоставленные комиссары PiS. Похоже, что Польша становится непредсказуемой.