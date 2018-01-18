Предвыборный штаб Путина в Петербурге вновь возглавил ректор Литвиненко

Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты, самовыдвиженца Владимира Путина в Санкт-Петербурге возглавит ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 января в вузе.

Заместителем председателя штаба будет спикер городского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

Заметим, накануне в СМИ высказывались совершенно другие предположения относительно руководства штабом. Так, среди сопредседателей называли гендиректора ПАО «Силовые машины» Юрия Петреню, руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василия Волобуева и 18-летнюю студентку СПбГУ Анну Шуранову.

Владимир Литвиненко уже в четвертый раз возглавляет штаб кандидата Путина в его родном городе. В 2012 году одним из многочисленных заместителей также значился Вячеслав Макаров.

По словам политологов, Смольный, судя по всему, предполагал, что в этот раз руководство штаба обойдется без ректора Горного института. Кроме того, ставилось под вопрос и личное участие Вячеслава Макарова, однако за последние сутки ситуация изменилась.

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Напомним, выборы главы государства в России назначены на 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин баллотируется на них в качестве самовыдвиженца. Граждане России оставили более 1 миллиона подписей в поддержку выдвижения в президенты РФ ныне действующего главы государства.