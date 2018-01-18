Украина готовит большую провокацию — Жириновский

Москва, , 19:52 — REGNUM Закон о «реинтеграции Донбасса» легализовал силовые действия Киева против Донецка и Луганска, считает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 18 января, комментируя в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1» принятие Верховной радой Украины скандального документа.

«Все это логично и последовательно, — констатировал он. — Переворот в Киеве, установление нацистского режима. Россия имела права защищать соотечественников. Народ восстал. Он имеет право сопротивляться. Оккупационный режим есть, но киевский».

Принятый закон, по мнению Жириновского, противоречит духу конституции, но даёт президенту Украины возможность остаться на своём посту, не проводя выборы.

«Если Россия агрессор, то прекращает действовать договор о дружбе и сотрудничестве, — объявил Жириновский. — Мы вправе считать, что договор потерял юридическую силу. Если хотят купить наш газ, то у агрессора газ не покупают».

Как отметил политик, в новом законе заранее заложена норма расправы с местным населением.

«Ничего более подлого нельзя было придумать, — возмутился он. — В конце февраля начнут уничтожать Донецк и Луганск. Специально ближе к марту. Нам будут говорить: «Если вы защищаете русских, то вы агрессоры». Если же мы русских защищать не станем и допустим, чтобы появились сотни тысяч трупов, то нам скажут, что РФ бросает своих соотечественников. Нам надо, когда начнутся бомбардировки Юго-Востока, уничтожить все воинские части Украины. В Киеве высадится спецназ, арестует Порошенко, и всё закончится».

Напомним, что 18 января Верховная рада приняла закон о «реинтеграции Донбасса». В нем украинские власти объявили Донбасс «оккупированной территорией», а Россию — «агрессором», которая эти территории якобы оккупировала. Данный закон разрешает украинским властям использовать армию в Донбассе без объявления войны. Из документа депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

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