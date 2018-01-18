Письмо читателя из Минска: «Публицисты ИА REGNUM правы»

Минск, , 18:13 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM поступило письмо от постоянного читателя нашего издания из Минска — Дмитрия Кудрявцева, который выразил свою точку зрения на проходящий в столице Белоруссии судебный процесс над авторами ИА REGNUM Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко, которых белорусские власти обвиняют в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды.

Сказанное в письме Дмитрия Кудрявцева доказывает, что авторы, которые сегодня находятся на скамье подсудимых за высказанные аругментированные мнения, не одиноки в своих убеждениях, и их позицию разделяют и поддерживают многие рядовые граждане Белоруссии. Текст письма приводится в авторской редакции.

«Исповедь бывшего белоруса.

Суд над авторами ИА REGNUM заставил задуматься многих людей и провести четкую линию ориентации — на каком берегу информационной войны нахожусь я. На берегу «свядомых белорусов», либо я принадлежу к великому, пусть постсоветскому, поколению. Поколению помнящих дедов и прадедов, залпы победы, ОУНовские банды, дух русской и советской литературы, либо я потомок мифических Радзивилов, Пинской шляхты, Несвижского новостроя и латиницы в метро, наполовину поляк. Сразу отмечу, что прапрадед, солдат русской армии, полный Георгиевский кавалер, участник русско-японской войны и мысли допустить не мог, что в белорусскую историю вплетут польских магнатов и прочую «родовитую» шушеру.

Я застал счастливое советское время, когда мы, подростки, слушали белорусские, украинские песни по радио и не было деления по принципу свой/чужой.

Впервые инородность взглядов (не лично меня, всего класса) проявилась во времена правления Шушкевича. Класс был физико-математический, а у нас изымали русскоязычные учебники и заменяли белорусскоязычными. Был уговор с учителями — «дети, мы проведем урок на русском языке, но не говорите об этом директору». Нужно отметить, что по белорусскоязычным учебникам заниматься было в принципе невозможно — количество ошибок в них не поддавалось описанию.

Вот с этого момента и началось разжигание национальной розни. От меня бесконечно далека была «Песнь о зубре», но я жил жизнью героев «Тихого дона». Был бесконечно далек истеричный Быков, но были Бек, Семёнов, Шолохов, Симонов, Богомолов. Достоевский и Тургенев. И даже Толстой, которого я начал понимать лет в 30. Был Фадеев и его «Молодая гвардия», Островский…

Вот тогда я начал понимать, что пласт культурного восприятия между мной и «беларускамоуными» слишком глубок. Понимает это и большинство моего поколения. Очередной этап «белорусизации» — издевательство над собственным народом.

И правы публицисты ИА REGNUM — Георгиевская ленточка в Белоруссии под фактическим запретом. Белорусскому языку начинают учить в детском саду, а в первом классе задают на дом.

Хочу повторить слова Сергея Шиптенко — «я гражданин Советского Союза», в котором все нации жили в мире и согласии. Но, если выбирать между насаждаемой польской культурой и мифической историей, я — русский человек с паспортом РБ, но гражданином этой страны себя не считаю. А разжиганием пламени взаимной неприязни считаю близкое окружение нынешней власти, которое очень органично сомкнулось в этом вопросе с оголтелыми националистами. Д.И. Кудрявцев».

Можно, конечно, под надуманными обвинениями посадить в тюрьму публицистов. Но как быть с народом или с той его значительной частью, для которой всё сказанное гражданами республики Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко, Дмитрием Кудрявцевым — правда? Людям рот не закроешь.

ИА REGNUM признательно Дмитрию Кудрявцеву за проявленную в этот сложный момент гражданскую позицию, когда многие забились под лавку, за смелость и любовь к Отечеству. Мы готовы публиковать открытые письма и других граждан Республики Беларусь, которые разделяют позицию ИА REGNUM и наших авторов — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — о происходящих в Белоруссии весьма тревожных процессах роста агрессивного национализма и откровенной русофобии, поддерживаемых прозападной частью государственного аппарата.

ИА REGNUM напоминает, что с 18 декабря в Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении троих журналистов — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить срок заключения от 5 до 12 лет.

С осуждением уголовного преследования за убеждения и высказываемое мнение выступил ряд российских политических и общественных деятелей, а также коллеги подсудимых и правозащитные организации в самой Белоруссии. ИА REGNUM неоднократно заявляло о том, что уголовное дело сфабриковано и сфальсифицировано, а организация политического преследования инакомыслящих властями страны как раз потворствует росту национализма и русофобии в Белоруссии.