Закон о Донбассе сделал Порошенко «узурпатором»

Киев, , 16:42 — REGNUM Принятый радой законопроект о восстановлении суверенитета над отдельными районами Донбасса предоставляет избыточные полномочия президенту Украины Петру Порошенко.

В частности, вице-спикер рады (стала депутатом по списку объединения «Самопомощь») Оксана Сыроид считает, что закон наделил президента Порошенко «узурпационными» полномочиями.

«В этом законе столько зла, что нам хватит на следующие годы. Мы фактически предоставили президенту узурпационные полномочия. Применять вооруженные силы без согласия парламента в мирное время внутри страны», — рассказала Сыроид в кулуарах рады.

Она считает, что депутатам предстоит детально изучить окончательный текст законопроекта с учетом принятых поправок, поскольку спикер рады Андрей Парубий отказался объявить перерыв перед голосованием.

Напомним, согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и «сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины».

«Руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, министерства внутренних дел Украины, национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины».

При этом командующий объединенных сил реализует свои полномочия через объединенный оперативный штаб ВСУ. Полномочия командующего объединенных сил и положение об объединенном оперативном штабе определяются и утверждаются президентом Украины.

В свою очередь, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов отметил, что благодаря закону о восстановлении суверенитета в Донбассе появилось больше возможностей использования вооруженных сил в «противостоянии внешней агрессии».

«…расширяя возможности для использования вооруженных сил Украины, других военных формирований, усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Турчинов.

По его словам, в этом законе Россия «четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными». Турчинов также считает, что закон якобы перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает украинскую позицию в международных судах.

В то же время донецкий эксперт Татьяна Заровная считает, что после принятия закона о восстановлении суверенитета в Донбассе минские соглашения фактически стали «перевернутой страницей».

«РФ — «страна агрессор, оккупант», названо главное зло, и названо своим именем. Минские соглашения с представителями кремлевских марионеток — перевернутая страница и фикция, на которую мы пошли когда-то под прицелом путинских градов (а не безальтернативная фигня, которую мы «вынуждены» выполнять, а не то «Путин нападет»). Наконец армия в Украине восстанавливает территориальную целостность, а не СБУ проводит АТО. Администрации ЛНР и ДНР не террористы, они хуже — представители оккупанта, оккупационные администрации и коллаборанты…» — написала Заровная на своей странице в ФБ.

«Назвать вещи своими именами — один из главных шагов для решения проблемы», — написал в ФБ украинский журналист Роман Цимбалюк, комментируя принятие радой закона №7163.

Политолог Виталий Бала считает, что рада должна была раньше признать Россию «страной-агрессором».

Как сообщалось, 18 января рада приняла закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о восстановлении суверенитета в Донбассе). Документ объявляет Россию «государством-агрессором». В тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант» (в ст.7).

«Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в преамбуле закона.