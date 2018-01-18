Поклонская: Закон о реинтеграции Донбасса еще ляжет в основу обвинения

Москва, , 16:31 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») уверена, что принятый верховной радой закон ляжет в основу обвинения в военных преступлениях. Парламентарий заявила о готовности помочь в фиксации нарушений прав человека, в частности на Донбассе.

Верховная рада приняла закон, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией территориями. Россия же в тексте закона упоминается в качестве государства-агрессора.

«Убеждена, что придет время, когда этот «закон», фактически позволяющий уничтожение людей на данной территории, ляжет в основу обвинения в совершении ряда военных, государственных особо тяжких преступлений против народа Украины, а именно его геноцида по языковому признаку и политическим взглядам», — написала Поклонская в соцсети.

При этом возмущение парламентария вызывает отсутствие позиции правозащитников.

«Куда подевались правозащитные организации, в том числе международные? По официальным подсчетам ООН, на востоке Украины погибло более 10 000 человек, а сколько на самом деле?» — рассуждает она.

Сегодня люди на Донбассе, в Одессе и других городах Украины, по сути, являются заложниками в руках государственных преступников, взращивающих националистическую идеологию на территории захваченной ими страны, отметила депутат.

«На Украине повсюду нарушаются права человека, а международные уполномоченные по защите этих самых прав беспробудно молчат, придумывая небылицы о нарушениях прав где угодно, особенно в российском Крыму. Готова оказать содействие и лично принять участие в фиксации нарушений прав человека на Донбассе, в Одессе (кровавые расправы 2 мая 2014 года), Харькове, Киеве, Запорожье, Херсоне и т.д.», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает, что участники Минского процесса Германия и Франция должны дать оценку принятому верховной радой закону о реинтеграции Донбасса.

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