Косачёв: Законом о реинтеграции Донбасса Киев подставил своих покровителей

Москва, , 15:40 — REGNUM Участники Минского процесса Германия и Франция должны дать оценку принятому верховной радой закону о реинтеграции Донбасса, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Украинский парламент принял закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

«Полагаю, Германия и Франция как участники Минского процесса должны дать надлежащую оценку «антиминскому» акту Украины, который в корне переворачивает ситуацию во внутриукраинском урегулировании. В том числе с учетом того, что европейские и американские санкции привязаны к реализации Минских соглашений, отправленных сегодня украинским парламентом в утиль», — отметил Косачёв в соцсети.

Как и ожидалось, Киев от прежнего саботажа Минска «перешел к его похоронам», добавил сенатор.

«Этим он, в числе прочих крайне негативных последствий, серьезно «подставил» своих покровителей на Западе. У которых теперь, по сути, очень непростой выбор: между войной, к которой неизбежно приведёт дальнейшее покрывательство нынешней Украины, и миром, который потребует честных оценок и ответственного поведения впредь», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законом, утвержденным верховной радой, в частности, «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов и сел Донецкой и Луганской областей».

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