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Молдавии предлагают выйти из СНГ: Додон — опять про выборы

Политика

Молдавские либералы предлагают выйти из Содружества из-за «поддержки Россией приднестровского сепаратизма» и «оккупации части Украины»

Молдавии предлагают выйти из СНГ: Додон — опять про выборы
Президент Молдовы Игорь Додон

Кишинёв, 18 января 2018, 15:12 — REGNUM  Фракция Либеральной партии в парламенте Молдавии зарегистрировала в законодательном органе проект постановления о денонсировании соглашения о создании СНГ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, либералы предлагают Молдавии выйти из Содружества и в дальнейшем выстраивать отношения с государствами-членами СНГ только на двусторонней основе. Свою инициативу они аргументировали тем, что Россия «поддерживает сепаратизм в Приднестровье» и «оккупирует часть территории суверенной Украины».

Фракция либералов в парламенте Молдавии насчитывает девять из 101 депутата. Принятие решений полностью зависит от позиции правящей Демократической партии. В пресс-службе Демпартии заявили, что не имеют отношения к инициативе либералов, до сих пор на официальном уровне речи о выходе Молдавии из СНГ не шло, и Демпартия «не выступала за такой подход».

Президент Молдавии Игорь Додон высказался против выхода из СНГ. По его словам, это ударит по сотням тысяч молдавских гастарбайтеров в России. Ранее Додон говорил, что, по его информации, накануне выборов 2018 года правящая Демпартия может инициировать выход изо СНГ. Вместе с тем, по его словам, процедура выхода из СНГ всё равно займет не менее года, а значит, окончательно этот вопрос будет решаться уже после выборов, на которых социалисты, по его уверениям, победят.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

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Внешняя политика Молдавии

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