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Песков рассказал о нелюбимых Путиным качествах

Политика

Глава государства больше всего не любит ложь и некомпетентность

Москва, 18 января 2018, 14:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», фрагмент которой опубликован на странице телеведущей в Instagram.

«Лжи и некомпетентности», — сказал Песков, отвечая на вопрос телеведущей о нелюбимых Путиным качествах.

По словам Аскер-заде, снять программу с Песковым, учитывая его «бешеный» график, было очень тяжело. Однако на телеканале смогли это сделать.

Эфир программы выйдет вечером 21 января на «России 1».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин абсолютно здоров и может дать фору многим.

Читайте подробнее: Песков рассказал о здоровье президента: Путин может дать фору многим

А также: Песков: Путин не может влиять на редакционную политику телеканалов

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