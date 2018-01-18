Песков рассказал о нелюбимых Путиным качествах

Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», фрагмент которой опубликован на странице телеведущей в Instagram.

«Лжи и некомпетентности», — сказал Песков, отвечая на вопрос телеведущей о нелюбимых Путиным качествах.

По словам Аскер-заде, снять программу с Песковым, учитывая его «бешеный» график, было очень тяжело. Однако на телеканале смогли это сделать.

Эфир программы выйдет вечером 21 января на «России 1».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин абсолютно здоров и может дать фору многим.

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