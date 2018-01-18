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Журавлёв: Террористическое «украинское государство» окопалось у границ РФ

Политика

Верховная рада приняла президентский закон о реинтеграции Донбасса

Журавлёв: Террористическое «украинское государство» окопалось у границ РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Москва, 18 января 2018, 13:56 — REGNUM  Киевский парламент принял «закон о войне с Россией», чтобы придать своим диверсионно-провокационным действиям бледное подобие легитимности, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Украинский парламент принял президентский закон о реинтеграции Донбасса, документ теперь должен подписать глава государства.

«Реинтеграция Донбасса» для Киева — пустой лозунг, отметил парламентарий. Также закон закрепляет право Киева на продолжение террористической активности против донбасских народных республик, указал депутат Госдумы.

«По своей сути так называемое «украинское государство» — международная террористическая организация, окопавшаяся у границ России», — написал Журавлёв в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый радой закон дает президенту Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В Совфеде считают принятый закон «идеологической мишурой», с его принятием ничего не изменится, полагает член Совфеда Франц Клинцевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич объяснил, почему закон о реинтеграции Донбасса — мишура

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Закон о «реинтеграции» Донбасса на Украине
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