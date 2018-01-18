Пожар в автобусе, новые обвинения РФ и «страна-агрессор»: Главное 18 января

Редакция ИА REGNUM, , 13:42 — REGNUM

Трагедия в Казахстане

В Казахстане погибли почти все пассажиры автобуса, следовавшего из Узбекистана в Россию: 52 пассажира из 55. Трое пассажиров и двое водителей автобуса смогли выбраться.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание проводки, которое произошло в момент движения автобуса. Также причиной большого количества жертв мог быть перегруз автобуса и паника, которая началась при пожаре.

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В областном департаменте по ЧС также заявили, что все погибшие — граждане Узбекистана, пассажиров из России не было. Водители — граждане Казахстана. Пострадавшие находятся в больнице, угроз их жизни и здоровью нет, они получили легкие ожоги.

Россия и тут виновата

В США президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон обвинили Россию в том, что она, дескать, не помогает урегулировать конфликт с КНДР и оказывает содействие Северной Корее, помогая ей уклоняться от санкций Совбеза ООН. Поддержка выражается в поставках топлива, сказал Тиллерсон, заявив, по старой привычке, о наличии доказательств, но не представив их.

Трамп же считает, что Россия еще и нивелирует то, чем в урегулировании конфликта помогает Китай. Препятствие к участию России в переговорах по КНДР — это зашедшие в тупик двусторонние отношения. У США почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, вероятно, Россия даёт Северной Корее то, что Китай забирает, посетовал Трамп.

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В Вашингтоне, видимо, забыли, что не только не участвуют в процессе урегулирования конфликта на Корейском полуострове, но и мешают ему своими провокациями. Например, Тиллерсон ранее вновь заявил, что режим санкций против КНДР надо усиливать. И сделано это было в тот момент, когда Северная и Южная Корея впервые за два года вновь сели за стол переговоров и даже достигли первых успехов.

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Верховная рада решилась

В центре Киева под аккомпанемент националистов, требующих принятия закона на улице, верховная рада объявила Россию агрессором: законопроект о «реинтеграции» Донбасса был принят 18 января во втором и окончательном чтениях. Как и предполагалось, законом Россия объявляется «страной-агрессором», а Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) — «оккупированными территориями».Теперь границы «оккупированных территорий» будет определять президент Украины совместно с минобороны Украины и генштабом ВСУ. Когда именно началась гражданская война в Донбассе и из-за чего — в законе не говорится.

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Отдельно стоит отметить, что теперь любого гражданина Украины можно привлечь к уголовной ответственности под надуманным предлогом: законом устанавливается уголовная ответственность для всех граждан, которые «принимают участие в вооруженной агрессии РФ» и «вовлечены в работу оккупационных администраций».

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Отдельные и не ограниченные ничем полномочия в войне против собственного народа получил Порошенко: он будет определять все действия командующего оперативным штабом ВСУ. Ранее рассмотрение законопроекта о «реинтеграции» Донбасса не один раз откладывалось.

Украина купит российский газ: денег и кредитов у нее нет

В то же время Украина пошла на попятный по газовому вопросу: в Киеве вновь готовы вернуться к закупкам российского газа. Украинская компания «Нафтогаз» в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража в 2018 году будет закупать топливо у российского «Газпрома».

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Накануне об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, цена «Газпрома» очень привлекательна. Пользователи соцсетей как в России, так и на Украине, мягко говоря, недоумевают по поводу такого виража Киева.

Коболев рассказал о еще одной серьезной проблеме «Нафтогаза»: его перестали кредитовать западные партнеры. И потеря дешевого кредитного ресурса от западных партнёров является одной из наибольших проблем «Нафтогаза Украины» в 2018 году.

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Кредитную линию не будет возобновлять Европейский банк реконструкции и развития, кроме того, компания может потерять кредит от Всемирного банка.

Используют ли откровения Родченкова не только против России?

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил о возможных манипуляциях с допингом британских спортсменов. Правда, не сам, а в разговоре с режиссером фильма о допинге «Икар» Брайаном Фогелем. О чём Фогель рассказал ВВС.

По его словам, Родченков назвал несколько фамилий, какие именно — не уточнил, мол, «не мое дело». Отругал Родченков и британскую систему допинг-тестов, которая была на летних Олимпийских играх 2012 года. В частности, он заявил о беспорядке в лаборатории.

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В Британском антидопинговом агентстве (UKAD) прокомментировали слова Фогеля, заявив, что будут рады, если сведения об употреблявших допинг спортсменах будут переданы UKAD. Какие будут последствия для британских спортсменов и для кого именно — пока неизвестно. Вполне вероятно, что их «пожурят» и отпустят, как в случае со вскрытыми хакерами спортсменами «под допингом» из США.

100 дней губернатора Омской области

Совсем недавно, 16 января 2018 года, минуло сто дней со дня назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. Считается, что по итогам губернаторской «стодневки» уже можно сделать некоторые выводы о деятельности руководителя региона.

Настало время для Буркова проявить себя. И, надо сказать, он приступил к выполнению этой задачи с рвением. К середине ноября уже можно было сделать вывод, что узнаваемость Буркова в Омске выросла. В областном центре даже появилось мнение, что пиарщики врио перегибают палку, сообщая о каждом его шаге.

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Увесистую ложку дёгтя недавно привнесли статистические данные, омрачив тем самым продолжающийся «медовый месяц» врио губернатора. 15 января в Омскстате сообщили, что за январь — ноябрь 2017 года в Омскую область прибыло 22,7 тыс. человек, а выбыло — 32,1 тыс.

Таким образом, число выбывших из региона превысило число прибывших на 9,4 тыс. человек. Получится ли у него переломить пугающую тенденцию — массовую миграционную убыль населения?

Что может натворить пиарщик на посту главы института истории?

В Новосибирске в «подвешенном» состоянии находится Институт истории СО РАН: мало того, что уже более недели в нем нет врио директора, так еще в числе кандидатов ФАНО фигурирует Виктор Козодой.

Его кандидатура не обсуждалась и не согласовывалась ни с Ученым советом института, ни с Объединенным Ученым советом по гуманитарным наукам СО РАН. Мало того, по открытым данным, Козодой вряд ли соответствует критериям.

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Например, в созданном и руководимом им вузе — Сибирской академии управления и массовых коммуникаций — в ходе проверки в 2013 году Рособрнадзор выявил многочисленные нарушения, а в 2016 году признал его неэффективным образовательным учреждением и лишил государственной аккредитации.