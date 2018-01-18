Клинцевич объяснил, почему закон о реинтеграции Донбасса — мишура

Москва, , 13:23 — REGNUM С принятием верховной радой закона о реинтеграции Донбасса ничего не изменится, закон не более чем идеологическая мишура. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Украинский парламент принял президентский закон о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226. Закон теперь должен подписать глава государства.

«Закон — не более чем идеологическая мишура, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. С его помощью не решить ни одной проблемы», — заявил Клинцевич, отметив, что Россия будет продолжать настаивать на неукоснительном выполнении украинской стороной Минских договоренностей как обязательном условии мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Так называемые страсти вокруг закона о Донбассе — это «буря в стакане воды», «с его принятием, по сути, ничего не изменится», отметил сенатор.

«Появились только новые термины. Что же касается широкомасштабной войны в Донбассе, то Киев не начинал ее вовсе не потому, что не было соответствующего закона. Украинская власть всё-таки смогла докумекать, что эта война неизбежно закончится ее жестоким поражением, а затем и крахом», — указал парламентарий.

Статья о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая стала бы единственной серьезной новацией закона, в него не вошла, констатировал он.

«Депутатам, видимо, в доступной форме объяснили, чем это грозит, прежде всего, самой Украине, для которой наша страна по-прежнему остается главным торговым партнером», — сказал сенатор.

Принятый радой закон дает президенту Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Также в законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россию называют страной-агрессором.

Одной из ключевых норм закона стало установление уголовной ответственности для всех граждан, которые «принимают участие в вооруженной агрессии РФ» и «вовлечены в работу оккупационных администраций».

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