Суд в Минске: эксперт не смогла скрыть свои националистические наклонности

Минск, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 18 января, в Минском городском суде, где рассматривается дело в отношении Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, трёх белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM и иных российских СМИ, продолжается саморазоблачение госэкспертов, которые усмотрели в текстах журналистов признаки экстремизма. Так, свидетель обвинения Алеся Андреева заявила, что одним из признаков «природной неполноценности» является этническая принадлежность человека.

Во время дачи показаний госэксперта Юрий Павловец задал ей вопрос о том, в чём, по её мнению, выражается «природная неполноценность» и что это такое в принципе. Сначала свидетель попыталась уклониться от ответа, сказав, что всё написано в заключении. Тогда Павловец уточнил, что является природным: например, косоглазие и хромота.

«Это и этническая»,— наконец, призналась Андреева, вызвав серьёзное удивление у подсудимого.

Ранее ИА REGNUM, как и сами публицисты, их адвокаты, обращало внимание на то, что люди из числа республиканской экспертной комиссии, которая выполняла экспертизу текстов журналистов, являются их идеологическими противниками, придерживающимися националистических взглядов. Об этом говорили и многие белорусские политологи и журналисты, признав, что эксперты ведут себя как БНФовцы — последователи тех коллаборантов, которые под бело-красно-белыми флагами прислуживали фашистам в роли полицаев, а после войны организовывали в лесах Белоруссии бандформирования. В этом случае вряд ли можно говорить о том, что такие эксперты беспристрастно, объективно могли подойти к изучению материалов статей сторонников Русского мира, которые активно выступали с критикой русофобии и национализма, поддерживаемых властями республики.

Напомним, что сегодняшнее судебное заседание началось с допроса проводившего в числе прочих экспертизу текстов подсудимых госэксперта Алеси Андреевой, дача показаний которой началась на предыдущих заседаниях. Первым ей начал задавать вопросы адвокат Дмитрия Алимкина Николай Хлебовец, а потом Сергей Шиптенко. В результате судья начал снимать многие содержательные вопросы подсудимого. Например, судья подсчитал, что вопрос Шиптенко о том, как эксперты исследовали реакцию населения России на материал Артура Григорьева (псевдоним на EADaily, который приписывается публицисту), и почему именно реакцию в РФ, не относится к делу, хотя в «экспертном» заключении речь идёт о негативном восприятии текстов аудиторией.

Во время того, как вопросы свидетелю обвинения задавал Сергей Шиптенко, его адвокат Мария Игнатенко была даже вынуждена попросить зафиксировать в протоколе, что Андреева, чувствуя поддержку судьи Игоря Любовицкого, стала уходить от ответов, молчать или заявлять, что она уже поясняла эти детали.

Отменим также, что в отличие от белорусской госэкспертизы, ни Роскомнадзор, ни российские учёные, ни независимые российские сертифицированные эксперты в области экспертизы текстов на предмет признаков экстремизма, в том числе автор методики Ольга Кукушкина, запрещенных материалов в статьях Павловца, Алимкина и Шиптенко не обнаружили.

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