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Песков: Путин не любит «ложь и некомпетентность»

Политика

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин абсолютно здоров

Песков: Путин не любит «ложь и некомпетентность»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 18 января 2018, 11:23 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял решение участвовать в президентских выборах — 2018 в качестве самовыдвиженца, больше всего не любит ложь и некомпетентность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

В эфир программа, фрагмент которой опубликовала ведущая на своей странице в Instagram, выйдет на телеканале «Россия 1» 21 января.

«Лжи и некомпетентности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос телеведущей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин абсолютно здоров и «может дать фору многим».

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