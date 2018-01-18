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Трамп: Путин способен на многое

Политика

У США нет необходимого уровня отношений с Россией

Трамп: Путин способен на многое
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Владимир Путин

Вашингтон, 18 января 2018, 10:49 — REGNUM  Способным на многое, но безучастным в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, назвал 18 января президента России Владимира Путина президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

По словам Трампа, повлиять на политику лидера КНДР Ким Чен Ына можно, объединив усилия США, России и Китая. И если в переговорах с Пекином достигнут определенный прогресс, то Москва остается в стороне, что снижает уровень давления на Пхеньян.

«Он способен на многое, — сказал Трамп о Путине. Но, к сожалению, у нас нет необходимого уровня отношений с Россией. Поэтому в случаях, когда Китай идет нам навстречу, Россия отступает. Таким образом, чистый результат не так хорош, как мог бы быть».

В том же интервью Трамп обвинил трех своих предшественников — Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обаму — в том, что те оказались неспособными разрешить кризис.

«Полагаю, они поняли, что решение вопроса придется оставить на усмотрение президента, который следующим займет этот пост», — пошутил Трамп.

При этом мирный путь разрешения конфликта с КНДР президент США обозначил как «возможно невозможный», подчеркнув тем самым неопределенность, которая сложилась в результате последних действий Вашингтона.

В начале января Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с Ким Чен Ыном при определённых условиях. Главным из таких условий американский президент назвал прекращение ядерных и баллистических испытаний в КНДР.

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США и КНДР

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