Украина получит комплексы Javelin за счет бюджета США

Киев, , 07:36 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы Javelin Киев получит за счет бюджета США. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что эта «положительная новость» стала итогом «кропотливой работы» украинской стороны. Комплексы Javelin американского производства будут поставлены в качестве оборонительного вооружения, финансирование осуществят сами США.

Кроме того, в 2018 году украинская армия получит больше противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе. Так, количество противотанкового вооружения возрастет в четыре раза, беспилотных аппаратов — в 4,5 раза. Речь идет о поставках непосредственно в зону так называемой АТО, пояснил Порошенко.

На порядок возрастет оснащение ВСУ антиснайперскими комплексами. В 2018 году на эти цели выделяется более 21 млрд гривен (более $731,7 млн) — на 37% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, безвозмездную поставку Украине комплексов Javelin и другого вооружения анонсировала 16 января чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович. Речь идет об оборонной помощи со стороны Вашингтона, но не о коммерческих контрактах, пояснила она.

Напомним, что Киев в течение нескольких лет просил Вашингтон о поставках новых видов оружия. В декабря 2017 года глава пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт сообщила о решении американской стороны обеспечить Украину «продвинутыми оборонительными средствами» с целью укрепления её обороноспособности.

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