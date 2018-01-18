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Украине предложили прямо объявить войну России: Радио REGNUM

Политика

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нужно расставить все точки над «і» — «агрессора назвать агрессором, войну назвать войной»

Украине предложили прямо объявить войну России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 18 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Железнодорожная война Украины против России: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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