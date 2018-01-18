«Мышление Холодной войны» — Китай о ванкуверских угрозах США в адрес КНДР

Пекин, , 02:25 — REGNUM Мышление времен Холодной войны может подорвать совместные попытки найти подобающее решение ядерного кризиса на Корейском полуострове, заявил 17 января пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает агентство «Синьхуа».

Лу сделал заявления во время очередной пресс-конференции, отвечая на вопрос касательно ванкуверской встречи, на которой из уст представителя США прозвучали призывы оказать максимальное давление на КНДР, чтобы принудить к ядерному разоружению и свернуть ракетные программы.

«Собрание двадцатки стран, организованное США и Канадой от имени Командования Организации Объединенных Наций, ярко отразило их мышление времен Холодной войны», — заявил Лу.

Он еще раз подчеркнул, что созыв, на котором ключевые стороны корейского ядерного кризиса не представлены, никак не поможет созданию надлежащих условий для его разрешения.

Он отметил, что главным каналом разрешения ядерного кризиса на полуострове по-прежнему должна быть рамка из шести сторон переговоров при Совбезе ООН.

«Китай всегда настаивал на разрешении ядерной проблемы на полуострове посредством диалога и консультаций», — продолжил Лу, в очередной раз подчеркивая непоколебимость китайского подхода к проблеме.

«В настоящее время обе Кореи восстановили диалог и связи друг с другом. Будет крайне контрпродуктивно усиливать изоляцию КНДР и оказывать давление на ее правительство в этих условиях», — закончил свой комментарий Лу.

Напомним, что на состоявшейся в канадском Ванкувере встрече, посвященной кризису на Корейском полуострове, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал американских союзников оказать максимальное давление на КНДР, чтобы показать, что «мировое сообщество» не приемлет Северную Корею в ядерном статусе.

Подобной позиции придерживается и Япония, чей представитель на голубом глазу заявил на встрече, что Северная Корея таким образом «только выигрывает время для продолжения своей ядерной и ракетной программы».

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И, выступая после завершения встречи с его коллегой из Сан-Томе заявил, что после выстраивания хрупкой разрядки на Корейском полуострове, настало время понять истинные намерения сторон и кто в данном случае является сторонником мирного урегулирования, а кто является злонамеренным агрессором.

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