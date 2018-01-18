В председательствующей в ЕС Болгарии внесён вотум недоверия правительству

София, , 01:26 — REGNUM Вторая по численности в Народном собрании Болгарии партия социалистов 17 января внесла инициативу о вотуме недоверия правительству под руководством Бойко Борисова. Главные претензии к премьер-министру страны в провале борьбы с коррупцией в стране.

Мотивы вотума, которые представила лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова, в кратких тезисах заняли почти десять страниц. В тексте приводятся примеры коррупции при государственных закупках, в здравоохранении, строительстве и других сферах. Более подробно свою позицию БСП планирует представить в ходе дебатов.

Кроме этого, лидер социалистов заявила о существовании секретного доклада Агентства по национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры Болгарии, в котором якобы содержится информация об угрозе финансовой стабильности страны, связанной с функционированием информационной системы налоговой службы. БСП намерена потребовать от правительства рассекретить документ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему социалисты решили инициировать вотум недоверия именно в момент председательства республики в Европейском союзе, Корнелия Нинова заявила, что подобные действия являются «проевропейской, а не антиевропейской политикой».

«Поинтересуйтесь у кого-либо из европейских лидеров, согласны ли они на шесть месяцев председательства остановить борьбу с коррупцией», — заявила лидер БСП.

Отметим, что вотум недоверия внесён только с подписями депутатов от «Болгарской социалистической партии». Первоначально поддержать социалистов было готово также «Движение за права и свободы», которое представляет интересы турецкого этнического меньшинства, однако позднее в партии заявили, что хотя и не одобряют политику кабинета Бойко Борисова, участвовать в вынесении вотума не будут, так как не видят альтернативы нынешнему управлению.

Так или иначе, исходя из соотношения сил в парламенте, БСП и ДПС даже совместными силами не смогут преодолеть голоса правительственной коалиции партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и «Объединённых патриотов», и потому перспектива прохождения вотума недоверия видится маловероятной.