Бабурин: В действиях белорусских журналистов ИА REGNUM нет преступления

Москва, , 00:51 — REGNUM Позиция и убеждения пророссийских авторов, которые сейчас находятся на скамье подсудимых в Минске не могут быть преступлением, считает доктор юридических наук, заместитель председателя Государственной Думы второго и четвертого созывов, член Общественной палаты Союзного государства Белоруссии и России Сергей Бабурин.

Отвечая на вопрос белорусского информационного портала «Телескоп» о рассмотрении уголовного дела в отношении Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которых обвиняют в «разжигании межнациональной розни», он заметил, что их публикации действительно отражают многие реалии и проблемы белорусской действительности, отметив определенный максимализм в стиле подачи материалов.

«Я очень надеюсь, что здравый смысл в суде возьмет верх, и парни будут наказаны за молодецкую глупость, однако я не вижу в их действиях ни разжигания розни между народами, ни какого-либо другого состава преступления», — говорит Бабурин.

Доктор юридических наук при этом напоминает о принципиальной позиции в юриспруденции — действия, формально содержащие состав того или иного преступления, в отсутствии общественной опасности не могут быть признаны преступлением.

«Нельзя никого привлекать к ответственности за взгляды и убеждения. Человек имеет право на мнение. Я, например, совершенно не согласен с Собчак или Явлинским в вопросе принадлежности Крыма и Севастополя. Но они имеют право считать, что Россия якобы отобрала эти земли у Украины незаконно. Но как только они, не дай Бог, соберутся организовывать референдумы об отделении Крыма и Севастополя от России, вот это уже будет преступлением. А мнение, взгляды, суждения ни в коем случае не должны быть предметом юридического наказания», — уверен Сергей Бабурин.

Говоря о надлежащей реакции России на судебное разбирательство над сторонниками Русского мира в Минске, Бабурин отметил, что какая-либо реакция от российских официальных структур последовать не должна, «это было бы бестактно». Однако этот вопрос, по его мнению, срочно должны изучить российские и белорусские депутаты на уровне Парламентского собрания Союзного государства.

«Конечно, не следует вмешиваться в правосудие, но высказать мнение можно всегда, на любом этапе жизни человека. Не надо ждать его смерти или осуждения, чтобы сказать, что он на самом деле не такой плохой. Ну и, конечно, я считаю, общественные организации, заинтересованные в наших хороших межгосударственных отношениях, и белорусские в том числе, должны сегодня выступить в качестве общественных защитников».

Напомним, в Минске продолжается суд над российскими публицистами Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко, которых обвиняют в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды, в связи с чем им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Редакция ИА REGNUM считает дело сфабрикованным и бездоказательным, а политическое преследование сторонников Русского мира способствует росту агрессивного национализма и русофобии в Белоруссии, аналогично тому как это происходит на Украине.