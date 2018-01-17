В пылу цензуры: в Молдавии сорвали тренинг по антироссийской пропаганде

Кишинёв, , 22:11 — REGNUM Устроив «охоту» на приезжающих в Молдавию российских и русскоязычных журналистов в аэропорту Кишинева, молдавские власти случайно ударили по «своим». Как передает ИА REGNUM, одновременно с запретом на въезд для российской журналистки Ирады Зейналовой молдавские пограничники не впустили в страну и украинского медиаэксперта и журналиста Романа Шутова, который прибыл по приглашению посольства США для проведения тренинга по борьбе с «российской пропагандой».

В итоге семинар был отменен. В посольстве США в Кишиневе комментировать отказ Шутову во въезде отказались. В погранполиции Молдавии заявили, что украинский журналист тоже не смог обосновать цель своего визита.

После того как во въезде в Молдавию было отказано украинскому «борцу с российской пропагандой» молдавские журналистские организации тут же выступили с заявлением с протестом. В нем, впрочем, наряду с Шутовым упомянута и Зейналова. Правда, в предыдущих десятках случаев недопуска в Молдавию российских журналистов те же организации молчали, а порой и поддерживали незаконные действия молдавских властей против журналистов.

Президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь сообщил, что в ближайшие дни Зейналова прилетит в Кишинев по его личному приглашению, чтобы взять у Додона интервью. Действия молдавских властей, по словам президента, «точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией».

Президент Додон и ранее каждый раз осуждал действия властей и обещал разобраться в ситуации, но никаких результатов не последовало.

В последние два года с аналогичной формулировкой — «не смогли обосновать цель своего визита» — из Молдавии десятками депортировали российских журналистов, общественных и политических деятелей, ученых, а также военнослужащих, участвующих в миротворческой операции на Днестре.

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