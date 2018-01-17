Запад не признаёт ПМР, это понятно. Почему не признаёт Россия?

Александр Караман, , 19:48 — REGNUM

В минувшем году Приднестровская Молдавская Республика отметила 27 лет независимости. ИА REGNUM обратилось к одному из основателей ПМР, первому вице-президенту республики Александру Караману с просьбой высказать свое мнение по наиболее острым вопросам, касающимся прошлого, настоящего и будущего Приднестровья.

: Спустя 27 лет независимости республика, на ваш взгляд, ближе к международному признанию или к принуждению к вхождению в Молдавию?

Я уверен, что и спустя 27 лет после образования Приднестровской Молдавской Республики, и десять, и двадцать лет назад, Приднестровье имело безусловное право на международное признание в качестве независимого субъекта международного права. Об этом неоднократно раньше говорил [первый президент ПМР] И. Н. Смирнов, об этом неоднократно на протяжении минувшего года говорил и президент Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельский.

Эта уверенность исходит не только от того, что нам этого хочется или по долгу службы — что я в 1991—2001 годах являлся вице-президентом ПМР, а В. Н. Красносельский является нынешним президентом Приднестровья.

Эта уверенность исходит из того, что все наши шаги и действия на протяжении этих лет соответствовали нормам международного права.

Об этом говорили многочисленные международные наблюдатели, которые на протяжении всех этих 27 лет принимали участие в избирательных процедурах, имевших место в Приднестровье. А таких процедур было немало. Всего в Приднестровье прошло шесть выборных циклов президента страны (1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016), шесть циклов парламентских выборов (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015), семь референдумов (один в 1990, два в 1991, два в 1995, один в 2003, один в 2006), сменилось три президента.

Крайний референдум в Приднестровской Молдавской Республике состоялся 17 сентября 2006 года. На референдум были вынесены два вопроса:

» — Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?

— Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова?».

По первому вопросу «за» высказались 97,1% приднестровцев, «против» — 2,3%. На второй вопрос положительно ответили 3,4% граждан ПМР, отрицательно — 94,6%.

Представители Республики Молдова, а также руководство США, Европейского союза, Совета Европы, Румынии, Украины и ОБСЕ заранее заявляли, что не признают референдум легальным.

Кстати, Государственная дума РФ 6 октября 2006 года приняла постановление о признании приднестровского референдума о независимости легитимным. Постановление было принято единогласно всеми 419 депутатами, присутствовавшими на заседании.

Правомерность провозглашения Приднестровской Молдавской Республики единодушно было подтверждена участниками состоявшегося 21 ноября 2017 года в г. Москве Международного круглого стола по теме: «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики».

В работе круглого стола приняли участие и выступили президент ПМР В. Н. Красносельский, министр иностранных дел ПМР Игнатьев В. В., первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) К. Ф. Затулин, политологи, общественные деятели, известные представители научного сообщества, крупные учёные в области юриспруденции, политологии, истории, экономики, в том числе 16 профессоров.

Вы спросите, почему же не происходит международного признания независимости Приднестровья?

В последние десятилетия мы стали свидетелями новой действительности, когда какие-то парни, как они сами себя называют, из-за океана возомнили себя имеющими право устанавливать новые правила проживания в мировом общежитии и смотрящими за этим новым, по их мнению, мировым правопорядком, когда все проживающие в этом общем доме должны жить не по общепризнанным международным правилам, а по понятиям, ими же, этими парнями, установленными.

Видно, дело в плохой наследственности, берущей начало с той поры, когда многие тысячи бандитов, убийц, уголовников и беглых каторжан, искателей приключений и удачи, достигли берегов Северной Америки, уничтожили большую часть коренного индейского населения, оставшихся в живых загнали в резервации, захватили их земли, на которых основали своё государство, которое они считают столпом демократии. Единственным источником права для них был револьвер на боку, а принципом права был лозунг «Кто стреляет первым — тот прав».

При этом эти парни, представляющие страну, в которой рабство де-юре было отменено только в 2013 году (Тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство, официально была утверждена в штате Кентуки только в 1976 году, а в штате Миссисипи — только 7 февраля 2013 года), страну, в которой до 1981 года в отношении афроамериканцев практиковался суд Линча, считают себя вправе учить демократии государства, история которых насчитывает не одну тысячу лет. Они уверены, что их внутренняя юрисдикция должна распространяться на любую территорию земного шара.

Эти парни считают, что сегодня исчерпало себя не только международное право, их не устраивает устройство и принципы деятельности единственной универсальной международной организации — Организации Объединённых Нации. Эти ковбои от политики считают, что они вправе устанавливать, на кого распространяется принцип права на самоопределение, а кому он противопоказан, кого казнить, а кого миловать, кого, в нарушение всех общепризнанных международных норм, обложить так называемыми санкциями.

Правомерность действий, осуществлённых в Приднестровье в 1989—1992 годах, подтверждается многочисленными нормами международного права и права ведущих мировых и европейских держав.

В 1989—1991 годах мы были вынуждены, нас к этому принудили, оказать сопротивление противоправным действиям органов государственной власти Молдавской ССР, направленным на попрание политических, социальных и культурно-экономических прав и свобод народа Приднестровья, на его форсированную румынизацию и последующее присоединение к Румынии.

В 1992 году мы были вынуждены оказать сопротивление агрессии со стороны Республики Молдова.

Для Молдовы это выглядело наведением конституционного порядка, а с точки зрения международного права это был акт агрессии. Ведь к тому моменту уже более двух лет как была провозглашена Приднестровская Молдавская Республика.

И не суть важно, что Приднестровская Молдавская Республика на тот момент не обладала международной правосубъектностью.

Субъектом международного права являлся и является народ Приднестровья, боровшийся и продолжающий бороться за свои права, в том числе, права на самоопределение.

В 1992 году объектом агрессии со стороны Республики Молдова была Приднестровская Молдавская Республика, которая не являлась государством-членом Организации Объединенных Наций. Но ПМР воспользовалась своим правом на защиту своей целостности и независимости, на обеспечение своей безопасности и процветания.

Практически все агрессивные действия, которые имели место со стороны Республики Молдова, перечислены в статье 3 Резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года «Определение агрессии».

Право на сопротивление относится к нормам естественного права, тем не менее, оно закреплено во многих документах.

Например, право на сопротивление закреплено в Декларации независимости США 1776 г., которая считается одним из основополагающих документов демократического конституционализма.

Право на сопротивление закреплено во французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года (с изменениями 1793 года).

Так, Декларация содержит в себе, например, следующие формулировки:

«…Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами…

… Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

… Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза.

… Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность».

О таком же праве на сопротивление говорится в преамбуле Всеобщей Декларации прав человека:

«…необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».

В большинстве современных демократических стран в конституциях провозглашается народный суверенитет, предполагающий, что единственным источником власти в государстве является народ и, следовательно, имеет право сопротивляться узурпации власти или её злоупотреблениям.

Из почти 200 современных суверенных государств мира, более половины образовались в течение последних 50 лет. Большинство современных государств использовали в качестве способа образования государства проведение референдума.

Именно так поступил народ Приднестровской Молдавской Республики.

В течение последних десятилетий одни государства создавались, иногда, искусственно, другие распадались, как распалась бывшая Молдавская ССР на два государства-преемника: Молдову и Приднестровье, граница между которыми, в основном соответствует исторической границе, которая сложилась ещё в эпоху средневековья.

В мире искусственно была создана не только Молдавская ССР.

Другие такие же искусственно созданные объединения уже давно распались (Чехословакия, Югославия), а те, которые были разъединены — объединились (ГДР и ФРГ, Южный Вьетнам и Демократическая Республика Вьетнам). Рано или поздно объединятся Северная и Южная Кореи. Подтверждением тому является недавняя встреча представителей Северной и Южной Кореи.

К этому же стремятся унионисты Румынии и Республики Молдова. Особенно активизировались эти настроения в преддверии 100-летия первого присоединения Бессарабии к Румынии, которое будет отмечаться в марте 2018 года. К этому юбилею активно готовятся как в Кишинёве, так и в Бухаресте.

Так и на здоровье, флаг им в руки и ветер в паруса. Ведь если за пятьдесят лет совместно прожитой нами жизни в рамках Молдавской ССР любовь оказалась без слёз, то и разлука, наверное, будет без печали. Главное, чтобы этот бракоразводный процесс произошло мирно.

Но такой вариант возможного развития событий не нравится всё тем же парням из-за океана. Они считают, что референдумы, проведенные в Приднестровье, были какие-то неправильные, не свободные, по их понятиям, и результаты сомнительные, кроме того, по их мнению, противоречат принципу территориальной целостности государств.

К сожалению, это мнение получило достаточно широкое распространение. После крымских событий 2014 года в мире вновь обострились дискуссии вокруг отношения к общепризнанному международному принципу права народов на самоопределение.

В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава.

Этот важнейший принцип международного права, к которому в последнее время, в силу объективных обстоятельств, приковано всё более пристальное внимание, стоит на первом месте ещё в двух важнейших документах действующего международного права.

Это Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о социально-экономических правах.

Разъяснение содержания этого принципа международного права даётся в Декларации о принципах международного права 1970 года:

«…Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение».

Однако, далее в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в которой изложены эти принципы, сказано:

«…Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств…».

Эти нормы из содержания принципа права на самоопределение позволяли на протяжении многих десятилетий трактовать принцип права на самоопределение как противоречащий принципу территориальной целостности государств.

При этом сторонники такой трактовки не утруждают себя уяснением названия документа, в котором изложены принципы — Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Следовательно, настоящие принципы регламентируют отношения между государствами, а полное название принципа территориальной целостности государства изложено следующим образом: «Каждое государство обязано воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций».

И ещё меньше замечают другую норму принципа права на самоопределение:

«Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы, о которых говорится в изложении принципа равноправия и самоопределения, их права на самоопределение, свободу и независимость».

В Венской декларации и Программе действий, принятых Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993 г., после положений, подтверждающих право всех народов на самоопределение и, соответственно, их право предпринимать любые законные действия в соответствии с Уставом OOH для его осуществления, говорится: «Согласно Декларации о принципах международного права…, вышесказанное не должно истолковываться как разрешение или поощрение любых действий, нарушающих или подрывающих, полностью или частично, территориальную целостность или политическое единство суверенных и независимых государств, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и в силу этого имеют правительства, представляющие интересы всего народа на их территории без каких-либо различий».

Вот эта последняя фраза и является ключевой в споре о соотношении принципа права на самоопределение и территориальной целостности.

Соблюдался ли в Молдавской ССР принцип равноправия народов? Не в Кишинёве ли звучали лозунги «Чемодан — вокзал, Россия!», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр!»? Не президент ли Молдовы М. Снегур говорил о пришельцах, оккупантах, манкуртах?

Представляло ли правительство ССР Молдовы и премьер-министр М. Друк интересы всего народа на территории Молдовы без каких-либо различий?

Вот, например, что ответил премьер-министр Молдовы Мирча Друк корреспонденту московской газеты «Коммерсантъ» на вопрос о том, как правительство собирается преодолевать конфликтную ситуацию в связи с реакцией русскоязычного населения на деятельность парламента: «Они мне напоминают ОАС-овцев в Алжире или белое меньшинство в Южной Африке. Эти люди должны сами понять, что происходит, и считать за честь здесь жить и работать… Мой им совет: не играть с огнем. Мы не хотим ливанизации Молдовы и бейрутизации Кишинева. Молдоване готовы идти до последнего, но не отступить. Если наших объяснений они не примут, тогда будет Ольстер или Карабах. Пусть они чётко сформулируют: «Мы не можем здесь жить». Некоторые русскоязычные депутаты ведут себя нагло… Делайте что хотите, братья русские, но у себя!».

Это высказывание председателя правительства Молдовы как нельзя лучше отражает ситуацию с правами русскоязычного населения и возможные силовые, насильственные варианты разрешения конфликтной ситуации.

Представлял ли президент Республики Молдова М. Снегур интересы всех граждан бывшей Молдавской ССР, когда 28 марта 1992 года в своём обращении к народу Молдовы сказал, что его терпению пришёл конец и он не может больше откладывать работу по наведению порядка в доме. «Работой» он называл военные действия против народа Приднестровья, ликвидацию и разоружение, розыск и задержание, привлечение к уголовной ответственности «обнаглевших иноземцев» (так он называл не коренных приднестровцев) и «предателей: Маракуцэ, Караман, Кицак и других, им подобных» — (имеются в виду председатель Верховного совета ПМР Маракуца Г. С. и вице-президент ПМР Караман А. А., молдаване по национальности, и командующий Республиканской гвардии ПМР Кицак С. Ф., румын по национальности).

Всё к чему М. Снегур призывал в своём обращении к народу Молдовы, нашло отражение в Указе президента Республики Молдова № 77 от 28 марта 1992 года «Об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова».

Избирательный подход к реализации права на самоопределение особенно наглядно проявился при признании независимости Косово, где вообще не было проведено никакого референдума. А ведь ещё в 2006 году В. В. Путин предупреждал, что вариант решения проблемы Косово должен служить прецедентом в решении аналогичных проблем, в том числе, на постсоветском пространстве: «Для постсоветского пространства это важно. Не все конфликты разрешены на постсоветском пространстве. Мы не можем идти по пути, когда в одном месте будем применять одни принципы, а в другом — другие».

Естественно, что не все, и в первую очередь США и их союзники согласились с президентом России. Так, заместитель госсекретаря США по европейским делам Розмари ди Карло заявила: «Мы считаем, что ситуация в Косово и само Косово как явление уникальны».

В. В. Путин не оставил без внимания это заявление, считая его стремлением обойти международное право: «Уникальность — это только для того, кто хочет обойти принцип международного права. Эту уникальность мы видим на протяжении последних лет в отдельных регионах мира, и к чему ведёт эта уникальность, все хорошо понимают».

Когда я спросил тогда представителя миссии Евросоюза в Республике Молдова Кальмана Мижея, почему в случае с Косово можно, а с Приднестровьем нельзя, он ответил, что нельзя сравнить Косово с Приднестровьем, потому, что в Косово больше погибло людей. Но он не смог ответить мне, кто и когда установил эту циничную планку в количестве погибших, чтобы можно было претендовать на признание.

Получается, во время агрессии Молдовы в 1992 году немножко не достреляли, что Россия не вовремя остановила войну?

США и Европейский Союз и слышать не хотят о каком-либо праве Приднестровья на самоопределение. Тот же Кальман Мижей ещё 7 октября 2008 в ходе презентации доклада по Молдавии в комиссии по иностранным делам Европейского парламента заявлял, что действия Москвы, «пытающейся стать прямым посредником между Тирасполем и Кишиневом» являются «незаконными», а любая попытка федерализации Молдавии «будет пресечена еще на старте». Это они, парни из-за океана, так решили.

На мой взгляд, действия США и их союзников в Европейском союзе в случае с Косово создали другой, гораздо более опасный прецедент. Они вновь, как и после аналогичных односторонних действий в отношении Югославии, Ирака, Афганистана доказали, что Организация Объединённых Наций в целом и Совет Безопасности ООН, в частности, перестали быть действенным международным механизмом в устройстве мирового правопорядка. Можно смело сказать, что на этом международное право в разрешении подобных ситуаций исчерпало себя и в международном праве сейчас остался один принцип — не СИЛЫ ЗАКОНА, а ЗАКОНА СИЛЫ.

Тем не менее, в стремлении перекроить мир и обустроить его по своим понятиям, эти парни из-за океана предоставили нам уникальный прецедент. Я имею в виду консультативное заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. по вопросу о провозглашении независимости Республики Косово.

Приведу наиболее интересные выдержки из выступлений в Международном Суде ООН представителей государств, поддержавших односторонне провозглашение независимости Косово и сравним их с аналогичными ситуациями в Приднестровье:

— Одностороннее провозглашение независимости не находится в противоречии с нормами международного права и резолюцией Совбеза ООН 1244, а также не нарушает принцип территориальной целостности;

— Отделение Косово «не имеет ничего общего с международным правом… Нет международного закона, который запрещает отделение как таковое»;

— Отделение Косово соответствует международному праву;

— «В международном праве отсутствует положение, запрещающее принятие декларации о независимости и отделение». …Принцип территориальной целостности применим, только если другие страны нарушают целостность определенного государства, а не в случае, когда часть страны стремится к отделению.

— Международное право не запрещает отделение. Косово — это «особый случай».

— Народы имеют право на самоопределение в качестве «последнего средства», если они лишены этого права в данном государстве и все другие возможности исчерпаны в ходе политического процесса и переговоров;

— «Сербия ясно дала понять, что она никогда не согласится на независимость Косово, а Косово не хочет быть частью Сербии. Суды не могут заставить враждующие пары оставаться в браке»;

— Международное право не запрещает право народов на самоопределение и отделение после внутренних конфликтов.

Изложенное выше абсолютно наглядно демонстрирует правомерность самоопределения народа Приднестровья и, наоборот, отсутствие каких-либо правомерных препятствий для международного признания независимости Приднестровья.

Препятствие одно — бессменный за 27 лет курс Приднестровья на сближение и единство с Россией, что никак не вписывается в двойные, а то и тройные стандарты США и их вассалов в других государствах и проводимую ими антироссийскую, более того, русофобскую внешнюю политику.

Согласись мы, как нам неоднократно предлагалось, отказаться от своего пророссийского курса, и Республика Молдова давно была бы, как минимум федеративным государством с широчайшими полномочиями Приднестровья.

Но народ Приднестровской Молдавской Республики однозначно и навсегда определил своё будущее и оно может быть только в единстве с Российской Федерацией.

Российские цари, государи-императоры веками собирали земли Российской империи, которые так бездарно и, даже преступно, были розданы, сначала в 1917—1920 годах, затем при развале СССР.

Хочется верить, что события марта 2014 года положили начало обратному процессу. Народ Приднестровья надеется, что ему не долго осталось стоять в этой очереди.

: С «зарубежными партнёрами», как сейчас стало модно говорить, всё понятно. Но почему, на ваш взгляд, Россия не признаёт ПМР и при каких условиях она может это сделать?

На мой взгляд, прежде всего потому, что Российская Федерация неукоснительно чётко и последовательно соблюдает взятые на себя международные обязательства, в данном случае — обязательства страны-гаранта в переговорном формате «5+2».

Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров неоднократно заявлял, что Российская Федерация, как гарант переговорного процесса, выступает за территориальную целостность Республики Молдова и поддержит любой вариант, до которого договорятся стороны, то есть, Молдова и Приднестровье в рамках нейтральной внеблоковой Молдовы. Если же Молдова потеряет свою независимость и государственность, имеется в виду возможное объединение с Румынией, то Приднестровье автоматически получает право на признание.

Так, например, 20 октября 2014 года на открытой лекции по внешнеполитическим вопросам С. В. Лавров заявил:

«В настоящее время Приднестровье «удерживается» внутри юрисдикции Молдовы только за счёт внеблокового внешнеполитического положения последней. В случае же, если Молдова решит примкнуть к какому-либо из европейских надгосударственных образований — в первую очередь, НАТО, то приднестровцы будут вольны сами определять свою судьбу — причём уже при официальной поддержке России», — пообещал он.

В том же духе высказался президент Российской Федерации В. В. Путин на совместной пресс-конференции по итогам первого визита президента Республики Молдова в Москву 17 января 2017 года: «…Если такой компромисс, а он может быть найден тоже только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантами исполнения всех достигнутых договоренностей».

Таким образом, все эти годы Российская Федерация ждала и надеялась, что в Молдове придут к власти такие политические силы, которые возможно будут проводить по отношению к России дружественную политику и с которыми Приднестровье, ещё раз наступив на горло собственной песне (а куда оно, мол, денется?), проигнорировав результаты референдума и отказавшись от независимости, подпишет федеративный договор, от которого уже трижды отказывалась Молдова.

Формат переговорного процесса «5+2» сформировался не сразу. С момента провозглашения Приднестровской Молдавской Республики и вплоть до 1993 года спорные вопросы между Приднестровьем и Молдовой рассматривались, в основном, на уровне согласительных комиссий. На протяжении этого времени согласительные комиссии от Приднестровья возглавлялись вице-президентом, от Республики Молдова председатели комиссий часто менялись, что не способствовало достижению весомых результатов и преемственности в переговорах.

Согласительные комиссии действовали и в период вооружённой агрессии со стороны Республики Молдова, но в тот период предметом переговоров, в основном, были вопросы прекращения огня, обмена пленными и другие вопросы.

18 июня 1992 года парламент Республики Молдова принял постановление, которым предлагалось решение конфликта только мирными средствами, создание смешанной комиссии, отведение вооружённых формирований, демонтаж оборонительных сооружений и разблокировки дорог.

В Приднестровье поверили указанному постановлению и приступили к его реализации. С основных дорог, ведущих в город Бендеры, были убраны железобетонные блоки и сооружения, основные подразделения республиканской гвардии Приднестровья были отведены в места постоянной дислокации. А 19 июня, в день выпускных торжеств в школах города, с нескольких сторон, по этим самым разблокированным дорогам в город Бендеры ворвались колонны бронетехники и живой силы Национальной армии и МВД Молдовы, толпы вооружённых волонтёров, сжигая, уничтожая, убивая всё на своём пути.

О Бендерской трагедии сказано, написано, снято немало… Город был разграблен, сожжён, количество жертв, в основном, среди мирного населения, исчислялись сотнями.

Мы получили первый, самый трагический и суровый урок из переговорного процесса с Республикой Молдова — не верить никому на слово.

Российская Федерация вступила в будущий переговорный марафон 21 июля 1992 года, когда президент Российской Федерации Б. Ельцин и президент Республики Молдова М. Снегур, с участием президента Приднестровской Молдавской Республики И. Н. Смирнова, подписали Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

В полном смысле слова переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой был начат 28 апреля 1994 года, когда президенты Молдовы и Приднестровья М. Снегур и И. Смирнов в присутствии главы Миссии ОБСЕ в Молдове Р. Сэмуэла и полномочного представителя президента Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла В. Васева подписали инициированное и разработанное российской стороной Заявление, в котором Республика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, названная Приднестровьем, впервые были названы Сторонами.

Стороны договорились:

— безотлагательно и без предварительных условий начать переговорный процесс по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес;

— устранить все барьеры, препятствующие нормальному осуществлению хозяйственно-экономических и социально-культурных связей, обеспечить их восстановление и развитие;

— наладить взаимовыгодные связи в экономической, торговой, кредитно-финансовой и других сферах жизнедеятельности в интересах всего населения.

Таким образом, настоящее Заявление составлено, по сути, в форме двустороннего международного договора, депозитарием которого является СБСЕ (с 1 января 1995 г. — ОБСЕ), и, в котором ПМР впервые названа Приднестровьем и стороной.

В развитие настоящего заявления 5 июля 1995 года президентом ПМР И. Н. Смирновым и президентом Республики Молдова М. Снегур было подписано Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем, в котором Стороны, признавая необходимость поэтапной программы становления и реализации государственно-правовых отношений, отвечающих интересам всего населения, договорились о нижеследующем:

— Республика Молдова и Приднестровье обязуются не применять во взаимных отношениях военную силу и не оказывать политическое, экономическое или иные формы давления друг на друга.

— Стороны будут воздерживаться от участия на двухсторонней или многосторонней основа в союзах, блоках или иных организациях, направленных против одной из сторон.

— Республика Молдова и Приднестровье обращаются к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ быть гарантами соблюдения настоящего соглашения.

Подлинные экземпляры хранятся в Секретариате ОБСЕ, заверенные копии направлены Республике Молдова, Приднестровью, России и Украине.

Таким образом, зародился формат переговорного процесса «3+2», в котором 3 — это гаранты переговорного процесса (ОБСЕ, Россия, Украина), 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье).

11 марта 1996 года в г. Тирасполь президентами Молдовы и Приднестровья был подписан Протокол согласованных вопросов, которым установлено:

1. Приднестровье принимает Основной закон (Конституцию)

2. Приднестровье принимает законы и нормативные акты.

3. Приднестровье имеет свою символику (флаг, герб, гимн).

4. В Приднестровье в качестве официальных языков используются молдавский, украинский и русский языки.

5. Приднестровье решает вопросы экономического, социального и культурного развития в интересах населения, проживающего на его территории.

6. Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно — технической и культурной областях, а в других областях — по согласию сторон.

7. Республика Молдова и Приднестровье обеспечивают свободную, беспрепятственную деятельность средств массовой информации на своих территориях в соответствии с действующим законодательством.

Основным и главным документом переговорного процесса является Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, подписанный 8 мая 1997 года в Москве, которым установлено, что:

Руководство Республики Молдова и Приднестровья, именуемые в дальнейшем Сторонами, …при посредничестве Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ, договорились о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают свои обязательства не прибегать во взаимных отношениях к применению силы или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными средствами, путём переговоров и консультаций при содействии и посредничестве Российской Федерации и Украины, как стран-гарантов выполнения достигнутых договорённостей, ОБСЕ и при содействии СНГ.

2. Стороны будут продолжать становление между ними государственно-правовых отношений…

3. Приднестровье принимает участие в осуществлении внешней политики Республики Молдова — субъекта международного права, по вопросам, затрагивающим его интересы. Решение по данным вопросам принимается по согласию сторон.

Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, а в других областях — по согласию сторон.

4. Стороны обращаются к Российской Федерации, Украине и ОБСЕ с просьбой о продолжении их посреднических усилий в достижении прочной и всеобъемлющей нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем…

11. Стороны строят свои отношения в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.

За Республику Молдова — Президент П. Лучинский

За Приднестровье — Президент И.Н.Смирнов

от государств-гарантов:

За Российскую Федерацию — Президент Б.Н.Ельцин

За Украину — Президент Л.Д.Кучма

в присутствии Действующего Председателя ОБСЕ Петтерсона

Казалось, вот оно, решение конфликта, устраивающее все стороны!

В июле 2002 г. в Киеве был представлен проект будущего юридического статуса Приднестровья, в котором была выдвинута федеративная концепция в качестве возможной модели урегулирования.

В целях обсуждения данного проекта были проведены несколько раундов консультативных переговоров, в ходе которых был выработан проект Соглашения «Об основах отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем», статья 1 которого гласила: «Молдова — демократическое федеративное государство, управляемое на основах права, определяемого на договорной основе».

Таким образом, сторонами впервые была обозначена новая форма сосуществования — федерация, в отличие от применяемых ранее в переговорах формул «общего государства».

10 февраля 2003 года президент Молдовы В. Воронин выступил с инициативой урегулирования, основанного на объединении страны на основе федеративных принципов.

19 марта 2003 года был подписан Протокол о начале совместной работы по подготовке конституции общего государства, и в апреле 2003 года была создана приднестровско-молдавская Совместная конституционная комиссия (СКК) для разработки проекта Конституции Общего федеративного государства.

По инициативе Российской Федерации был подготовлен проект меморандума об основных принципах государственного устройства Федеративной Республики Молдова, впоследствии именуемый в экспертных кругах как «Меморандум Козака». Данный проект предусматривал создание федерации, состоящей из двух субъектов федерации — Приднестровья и Гагаузии, с одной стороны и федеральной территории, состоящей из остальной части Молдовы, с другой стороны.

Несмотря на то, что положения данного проекта ставили крест на независимости Приднестровья, а, возможно, и на судьбе её первого президента, И. Н. Смирнов согласился с предложенным Российской Федерацией проектом.

Проект «Меморандума Козака» был парафирован президентами Приднестровья и Республики Молдова, была назначена дата его официального подписания, для которого Кишинев с официальным визитом должен был посетить президент Российской Федерации В. В. Путин и, в присутствии которого В. Воронин и И. Н. Смирнов должны были подписать Меморандум. В Кишинёв уже даже прибыла первая часть персонала делегации Российской Федерации. Однако 25 ноября президент Молдовы В. Воронин выступил с заявлением, в котором заявил об отказе в от подписании плана, предложенного Россией.

Впоследствии он оправдывал такой свой поступок тем, что его посетили какие-то существа, то ли бесы, то ли белки. Одни говорят, что эти существа посетили В. Воронина после звонка посла США в Республике Молдова. Другие говорят, что телефонный разговор состоялся с действующим тогда председателем ОБСЕ и будущим генсеком НАТО Схеффером, который дал понять молдавскому президенту, что некоторые государства — члены ОБСЕ имеют серьезные претензии к некоторым положениям меморандума.

Ещё недавно В. Воронин во всеуслышание заявлял о готовности Молдовы присоединиться к Союзу Беларуси и России и придания русскому языку статуса второго государственного, а тут такой разворот на 180 градусов?

Когда и каким образом в голове В. Воронина созрел выбор в пользу европейской интеграции? Говорят, что тогда, когда американские и европейские «партнёры» ему напомнили название романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». А Олег Воронин, сын В. Воронина, занимал далеко не последние позиции в молдавском бизнесе. Вот умеют же эти парни из-за океана подобрать ключики к отцовским чувствам!

С этого момента Молдова сделала резкий крен в сторону отказа от ранее подписанных соглашений и, наоборот, сближения с Европейским Союзом и США.

1 июня 2004 года на встрече с группой послов, аккредитованных в Кишиневе, президент Владимир Воронин предложил подписать Пакт стабильности и безопасности для Республики Молдова (ПСБРМ). Пактом предлагалось исключить Приднестровье из переговоров, а Румынию, ЕС и США привлечь к переговорному процессу в качестве медиаторов.

Украина и Россия заявили о своём отказе подписать данный проект. В ответ В. Воронин заявил, что Молдова вновь отказывается от идеи федерализации, и предложил заменить российских миротворцев на международных. Позднее В. Воронин заявил, что разрабатывается законопроект об особом статусе Приднестровского региона в составе Республики Молдова.

На кишиневском саммите ГУУАМ в апреле 2005 года Украина предложила свой план приднестровского урегулирования. Инициатива была названа «К урегулированию — через демократию».

Невооружённым глазом в этом проекте просматривается согласованная позиция США, ЕС, Молдовы и Украины по выводу российских войск из Приднестровья, трансформации формата миротворческой деятельности и отказу от федерализации Молдовы.

16−17 мая 2005 года в г. Винница состоялась встреча гарантов от ОБСЕ, Российской Федерации и Украины с политическими представителями Республики Молдова и Приднестровья.

Представители Украины и ОБСЕ поддержали инициативу Республики Молдова о приглашении на следующую встречу представителей Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Парламент Республики Молдова 10 июня 2005 года принял Постановление об инициативе Украины по урегулированию приднестровского конфликта и мерах по демократизации и демилитаризации приднестровского региона, неотъемлемой частью которого являются три документа:

— Декларация об инициативе Украины по урегулированию приднестровского конфликта;

— Обращение о критериях демократизации приднестровского региона Республики Молдова;

— Обращение о принципах и условиях демилитаризации приднестровского региона.

Все эти три документа имели явно антиприднестровский и антироссийский характер.

Таким образом, переговорный формат «3+2» превратился в коалицию «3 против 2», в которой ОБСЕ, Молдова и Украина выступали единым фронтом против Приднестровья и России.

Это постановление легло в основу принятого вскоре закона, который однозначно определил позицию Молдовы в переговорном процессе.

22 июля 2005 года был принят Закон Республики Молдова №173-XVI «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», которым установлено:

«Статья 1. — (1) В осуществление политики реинтеграции Республики Молдова на основании Постановления Парламента Республики Молдова № 117-XVI от 10 июня 2005 года переговорный процесс с Приднестровьем проводится для достижения целей демократизации и демилитаризации Приднестровья.

(2) После реализации условий демилитаризации, оговоренных в Постановлении Парламента № 117-XVI от 10 июня 2005 года, особенно касающихся выполнения Российской Федерацией обязательств, взятых на Стамбульском саммите ОБСЕ (1999 г.), по полному, скорому и транспарентному выводу войск и вооружений с территории Республики Молдова, и после формирования в Приднестровье демократически избранной системы власти, переговорный процесс развёртывается для совместной разработки и принятия органического Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровья».

Вот и всё, сказано яснее ясного и никто в Молдове не собирается отменять настоящий закон.

26−27 сентября 2005 года в городе Одесса состоялась очередная встреча политических представителей Республики Молдова и Приднестровья, гарантов от Украины, Российской Федерации и ОБСЕ, которые в развитие украинской инициативы по приднестровскому урегулированию договорились о следующем:

— Участники встречи приветствуют участие Европейского Союза и США в дальнейшем переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в качестве наблюдателей.

Мне трудно сказать, каким образом уговорили представителя Приднестровья, и как он убедил И. Н. Смирнова, но в конечном итоге все участники встречи согласились с предложенным ОБСЕ Протоколом «Права и обязанности наблюдателей в переговорном процессе», а также договорились провести следующий раунд переговоров уже в формате «5+2».

Вскоре был подписан предложенный ОБСЕ Протокол «Права и обязанности наблюдателей в переговорном процессе».

И уже 28 октября 2005 года в городе Тирасполе «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» заседало в формате «5+2», где 5 — это 3 гаранта (ОБСЕ, Россия, Украина) и 2 наблюдателя (США и ЕС), а 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье).

В итоге Молдова получила ещё двух союзников.

Президент Приднестровья И. Н. Смирнов понял, что все разговоры о федерации были направлены на затягивание времени, а на самом деле Молдова не собирается идти ни на какие переговоры и уступки. Поэтому, в ответ на принятие закона от 22 июля 2005 года, по инициативе И. Н. Смирнова 17 сентября 2006 года Приднестровье проводит референдум по вопросу дальнейших взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Молдова. Как уже было сказано выше, более 97% жителей ПМР высказались за независимость Приднестровья от Молдавии и его последующее свободное присоединение к России.

С этого момента, основываясь на результатах референдума, приднестровское руководство категорически отказывается обсуждать статус Приднестровья, если он предусматривает возвращение в состав РМ.

Вот и на первой встрече новых президентов Молдовы и Приднестровья И. Додона и В. Н. Красносельского, которая имела место 4 января 2017 года, В. Н. Красносельский отметил: «Я всегда это говорил и не скрываю этого, что гарантия нашей безопасности — это наша независимость. Поэтому, это не формат сегодняшнего дня. У нас много вопросов основного характера, которые мы обозначили здесь и будем над ними работать».

Многолетние переговоры, с 2005 года, в формате «5+2» не привели, по большому счёту, ни к каким результатам. Народная мудрость «У семи нянек дитя без глаза» получила очередное подтверждение. И не могли привести, потому что ни США и Украина по отдельности, ни ОБСЕ и Евросоюз с их консенсусным механизмом принятия решений, никогда бы не согласились на вариант, который бы устраивал Приднестровье и Россию. Это же очевидно!

На мой взгляд, формат этих переговоров вообще уже демонтирован.

В первую очередь тем, что один из гарантов переговорного процесса — Украина, открыто приняла позицию Молдовы, одной из сторон конфликта.

Это Украина разместила на своей территории силы Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) — европейской структуры, созданной ещё в 2005 году по совместной просьбе президентов Молдовы и Украины для осуществления контроля движения на приднестровском участке границы с Украиной.

За все годы своей деятельности силы Миссии EUBAM не нашли ни одного подтверждения наличия так называемой «чёрной дыры» со стороны Приднестровья — ни одного случая контрабанды оружия, наркотиков, незаконного трафика людей.

Это Украина, после антиконституционного переворота, открыто заявила о поддержке Молдовы в её стремлениях ликвидации «Тираспольского пророссийского режима».

Это Украина, по просьбе Молдовы, в 2017 году разместила на своей территории подразделения пограничной и таможенной служб, а также полиции Молдовы на приднестровском участке границы с Украиной, что привело к полной блокаде Приднестровья.

Во-вторых, до небывалого низкого уровня скатились отношения США и Евросоюза с Россией из-за введенных ими санкций против России и неприкрытой антроссийской, русофобской политики.

Я сейчас выскажу одну мысль, которая, возможно, кого-то шокирует, особенно, дипломатов, которые уже привыкли к существующему формату. На мой взгляд, именно Приднестровье должно сделать соответствующее заявление об исчерпании ресурсов и потенциала формата «5+2» и предложить новый формат.

Ведь понятно, что в любом случае, на стороне Молдовы будет выступать США, а на стороне Приднестровья — Россия. Поэтому новый формат мог бы выглядеть «2+2», где одни 2 — это стороны конфликта (Молдова и Приднестровье), а другие 2 — это гаранты (Россия и США). В таком формате, на мой взгляд, намного легче будет прийти к какому-то согласию.

Правда, с избранием президентом Молдовы И. Додона у России вновь блеснул луч надежды в отношении формата «5+2». Но есть несколько «но».

Первое — это весьма сложное возможное развитие ситуации в самой Молдове.

Второе — категоричная антироссийская позиция Украины.

Третье — такая же категорическая антироссийская позиция отдельных членов ОБСЕ и, одновременно Евросоюза, например, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и некоторых других, что не позволит прийти к консолидированному решению в рамках ОБСЕ и Евросоюза.

Поэтому надо максимально упростить формат переговорного процесса для его более эффективной деятельности.

Хотя, опять же, на мой взгляд, США и Евросоюз пойдут на все тяжкие, но уже не выпустят Молдову из своих объятий.

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