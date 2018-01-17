Кравчук: «Войну России и Украины нужно прямо назвать войной»

Киев, , 17:58 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, зачем верховная рада принимает т.н. «закон о реинтеграции Донбасса» — «чтобы на законодательном уровне дать оценку агрессивным действиям России».

Высказывание бывшего лидера Украины сегодня, 17 января, публикует государственное информагентство «Укринформ».

"Я отношусь к этому документу положительно, поскольку считаю, что нужно расставить все точки над «і» — агрессора назвать агрессором, войну назвать войной, определить действия Украины, оценки, которые нужно дать России. Это должно быть решено на парламентском, законодательном уровне», — сказал Кравчук.

По его словам, хотелось бы, чтобы принимаемый сейчас документ был как можно более глубоким и всеобъемлющим, и более качественным, «однако не все же законы являются идеальными».

ИА REGNUM напоминает, что вот уже два дня, 16 и 17 января, пленарные заседания верховной рады почти полностью посвящены рассмотрению поправок к законопроекту №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Всего парламент Украины рассматривает почти 700 поправок. Леонид Кравчук заявил, что внесение в законопроект многочисленных поправок и их обсуждение не должно вызывать претензий, потому что «это демократия».

Украинское издание «Страна» в своем анализе подчеркивает, что рассматриваемый сейчас законопроект «прямо называет Россию оккупирующим государством, де-факто хоронит Минские соглашения, серьезно ухудшает права человека в зоне «АТО» и усиливает власть военных на этой территории».

В свою очередь, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем комментарии отмечает, что реальная реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны в Киеве.

«Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей. А пока это не реинтеграция, а бессмысленная имитация», — делает вывод она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «реинтеграция» будет происходить исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. По его мнению, принятие закона «является сигналом и для Донбасса, и для Крыма о том, что они являются неотъемлемой частью Украины, и будет осуществлено их скорейшее возвращение домой».