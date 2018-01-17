Исторические поселения предлагается признать моногородами

Москва, , 15:47 — REGNUM В Госдуме предлагают признать исторические поселения моногородами, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Форум глав исторических поселений и малых городов проходит в Коломне (Московская область). В повестку включены актуальные вопросы развития малых городов: создание комфортной среды для проживания, состояние и модернизация ЖКХ, развитие культурного и туристического потенциала, вовлечение жителей и бизнеса в проекты развития городов.

«Исторические поселения можно и нужно признать моногородами. Это Суздаль, Коломна, Зарайск — и многие другие с общероссийской и даже мировой известностью. Там градообразующими предприятиями являются музеи. Жизнь людей строится вокруг памятников истории и культуры. И она должна быть достойной», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.

В таких поселениях в первую очередь нужно поднять на самый высокий уровень туристические услуги как главное условие работы градообразующих предприятий, считает парламентарий. Для этого следует целенаправленно привлекать инвестиции, готовить кадры с соответствующими знаниями, формировать и выполнять стратегии развития, указал он.

«Специфику таких населенных пунктов обязательно нужно учитывать при разработке любых нормативных документов, чтобы дать возможность эффективно развивать инфраструктуру, благоустраивать улицы, дворы и общественные пространства… Это вопрос не только для самих исторических поселений, но и для регионов и всей страны. И более того, вопрос укрепления имиджа России на международной арене», — считает депутат.