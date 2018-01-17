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США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень?

Политика

Эрдоган обещал «задушить в зародыше» поддерживаемую Пентагоном армию курдского ополчения

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США – стрелок, курды – пули, Турция – порох, а кто – мишень?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бойцы

Мария Выбойщик, 17 января 2018, 19:50 — REGNUM  

Очередное обострение на Ближнем Востоке, где Пентагон натравливает курдское ополчение на Дамаск и Анкару, а заодно и на Иран, прикрываясь необходимостью уничтожать исламистов, показывает, насколько Вашингтон далек от желания расправиться с терроризмом и установить мир.

Мир Вашингтону не нужен ни в одном из ближневосточных регионов — ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Израиле — иначе не было бы такого количества провокационных шагов, раздражающих участников конфликта.

Только за последнюю неделю ситуация в Сирии была до такой степени подогрета действиями Вашингтона, что соседствующая с этой страной Турция фактически объявила войну — курдскому ополчению и его спонсорам.

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Бойцы Отряда народной самообороны. Курдистан
Бойцы Отряда народной самообороны. Курдистан

Хотя напрямую Анкара не угрожает ни одному государству, но поддерживаемую Вашингтоном армию курдского ополчения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал «задушить в зародыше».

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Глава генштаба Турции Хулуси Акар призвал НАТО избегать поддержки террористических организаций, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уточнил, что операция против финансируемых США курдов в провинции Алеппо выйдет за пределы города Африн и распространится на город Манбидж и к востоку от реки Евфрат.

Кроме того, Турция приготовилась бомбить Алеппо перед вводом своих войск. Уже намечены конкретные цели: стационарные объекты курдского ополчения и расположения транспортных средств.

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По поводу очередного кульбита Вашингтона в МИД Сирии заявили, что готовы уничтожить любое присутствие США. Как Дамаск, так и Тегеран назвали американские поползновения вмешательством во внутренние дела государства.

В Москве «односторонний ультимативный шаг-проект» Вашингтона квалифицировали как курс на раздел страны. Ситуация в контролируемых курдами районах в итоге только обостряется.

«Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причем силами до 30 тыс. человек, это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Карта Сирии. Июнь 2017
Карта Сирии. Июнь 2017

Подчеркнем, что все эти процессы происходят в преддверии переговоров по мирному сирийскому урегулированию в Женеве, которые должны состояться 25 января 2018 года.

На этом фоне проясняется истинная цель Вашингтона в Сирии. Проамериканские силы в Сирии открыто говорят, что США воют не с президентом Башаром Асадом, а с Ираном и с Россией.

Так, 15 января представители Сирийской свободной армии (ССА) провели переговоры с «коллегами» из Белого дома и конгресса США, призвав Вашингтон больше помогать оппозиции. Делегат Мустафа Седжари заявил:

«Мы одобряем заявления президента [США Дональда] Трампа о необходимости противостоять иранской гегемонии в регионе… (Однако) с каждым заявлением США о необходимости противостояния влиянию Тегерана, Иран расширяется в Сирии, а умеренные силы, поддерживаемые Вашингтоном, видят, что помощь иссякает и ослабляется».

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Наср Харири, представитель так называемой «умеренной сирийской оппозиции» на женевских переговорах, попросил Трампа и лидеров Европейского союза надавить на Асада, Россию и Иран.

«Нам нужна помощь международного сообщества, чтобы оказать давление на режим [Асада] и его сторонников — Россию и Иран», — цитирует Харири Reuters.

«Американцы хотят проверить русских и режим в следующем раунде переговоров», — добавил представитель оппозиции.

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Кстати, оппозиционер упомянул запланированный на 2930 января Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, в котором он и его «коллеги» вряд ли примут участие.

«Мы еще не приглашены, — поясни Харири. — Общее настроение — не идти в Сочи. Мое личное мнение состоит в том, что в его нынешней форме неприемлемо посещать Сочи».

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Сирийская оппозиция
Сирийская оппозиция

Подводя итоги, стоит сказать, что в результате поддержка курдских формирований на турецко-сирийской границе вносит хаос сразу в несколько процессов, подстрекая Анкару к военным действиям на чужих территориях и обрекая на провал очередные (девятые) женевские переговоры.

Попутно очередной атаке подвергается такой международный институт, как НАТО, два члена которого — Турция и США — вновь оказываются на Ближнем Востоке по разные стороны баррикад. Разброд в НАТО неминуемо скажется и на прочих его членах, в том числе на странах ЕС.

Таким образом, натравливание курдов на Турцию, а Турции на Сирию бьет одновременно и по так называемому ближневосточному урегулированию, и по ЕС, и по России и ее союзникам.

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regnum author Мария Выбойщик
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Участие США в Сирии

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