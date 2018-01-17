Литва: «Монумент войнам освободителям снести, Калининград назвать литовким»

Вильнюс, , 14:22 — REGNUM Литовская парламентская комиссия Борцов за свободу обратилась к самоуправлению Клайпеды с просьбой демонтировать монумент советским войнам-освободителям «Меч» и памятную табличку, на которой указано, что Клайпеда была освобождена от фашистов советскими солдатами.

Об этом сегодня, 17 января, пишет клайпедская газета Vakarų ekspresas. Эту просьбу в профильной комиссии уже рассмотрели в самоуправлении города. Решение не принято. Как отмечает газета, мнения комиссии разделились, а в итоге решено обратиться в администрацию Клайпеды с просьбой провести ревизию всех памятных досок и монументов в городе, которые появились в советское время.

Кроме того, как муниципальные, так и центральные литовские власти получили просьбу от так называемого «Совета Малой Литвы», который просит в любых документах и публичных названиях не использовать названия населённых пунктов Калининградской области. По убеждению активистов, всё это «Малая Литва», а Калининград — это «Караляучюс».

Ранее активисты в январе устроили пикет при отправлении первого поезда по маршруту Клайпеда-Советск, требуя, чтобы вместо Советска упоминалось исключительно литовский аналог названия города «Тильже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве время от времени возникают дискуссии о правомерности территориальных претензий к Калининградской области. Российскую территорию в Литве называют не иначе как «Караляучюс», а официальная историография Литвы трактует эту территорию как «Малую Литву».

При этом в самой Клайпеде в центре города стоит монумент, который фактически является подтверждением претензий Литвы на Калининградскую область. 8,5-метровая П-образная чётких прямоугольных форм композиция «Арка» с одной из сторон как бы ломается, её подпирает колонна. Это и есть «Малая Литва», «оторванная» от основного «тела» страны.

Отметим, что Клайпеда при этом никогда не являлась частью Литвы. В 1923 году регулярные литовские войска, переодевшись в штатское, пробрались в Мемель, который в тот момент находился под протекторатом Франции, уничтожив немногочисленный военный контингент, «обычные жители» обратились к президенту Литвы Антанасу Смятоне с просьбой о присоединении Мемеля к Литве, что было представлено, как свободное волеизъявление населения. Так Мемель впервые на короткий срок (после начала Второй мировой войны его немцы быстро себе вернут) стал литовским, однако сегодня это представляется в Литве, как воссоединение с историческими землями, хотя прусские земли никогда не относились к Литве.

Благодаря вхождению в состав СССР Литовская республика получила свою нынешнюю столицу — город Вильнюс, которая в 1920 году была оккупирована поляками, а в 1922 году вошла в состав Польши. Вильно и Виленский край отошли к СССР в 1939 году. 10 октября 1939 года Вильна и Виленский край были переданы Литовской республике. Также после Второй мировой войны к Литве решением Сталина был присоединён незамерзающий порт Мемель (ныне Клайпеда).