Косачёв объяснил «большевистские» зачистки в Польше

Москва, , 14:20 — REGNUM Намерение нового главы МИД Польши Яцека Чапутовича провести в министерстве кадровые перестановки, в ходе которых будут уволены в основном выпускники МГИМО, сильно смахивает на действия большевиков после октябрьской резолюции, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, выпускник МГИМО.

Ранее глава МИДПольшиЯцек Чапутович сообщил о намерении уволить из ведомства выпускников советских вузов.

Сенатору очевидно, что дело не в непрофессионализме получивших профобразование в России дипломатов — по данным СМИ, в МИД Польши уже подтвердили, что требования к соискателям на замену увольняемым будут снижены.

«Далеко не все иностранные выпускники МГИМО советского или российского периодов уезжали из нашей страны с ярко выраженными пророссийскими взглядами (не говоря уже про просоветские). У меня в группе, кстати, ещё в советские времена единственную польку из МГИМО отчислили досрочно и отправили домой именно за «антисоветские настроения», — отметил парламентарий в соцсети.

По его мнению, обучавшиеся в России мешают властям своей страны тем, что они знают реальную Россию, а не ее демонический образ, рисуемый политиками и СМИ в Польше (и не только), «знают россиян, как с ними вести диалог и договариваться», «знают, что тут не инопланетяне и не ощерившиеся волки, а такие же люди со своими интересами и убеждениями, с которыми можно и нужно разговаривать».

"И это не только польская, но общезападная тенденция: реально разбирающихся в российских делах людей заменяют на «политработников» и на тех, кто ставит на санкции, а не на диалог. Конечно, это не может радовать, ибо иметь дело с политнадежными, но некомпетентными комиссарами намного сложнее, чем даже с жесткими, но реалистичными профессионалами», — заключил Косачёв.