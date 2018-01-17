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У граждан РФ сформируют культуру межэтнических отношений

Политика

С детского сада

У граждан РФ сформируют культуру межэтнических отношений
Этнос. Хоровод

Москва, 17 января 2018, 13:50 — REGNUM  Новый образовательный стандарт, предполагающий формирование культуры межэтнических отношений, находится на утверждении в Минобрнауки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в ходе заседания Госдумы.

«Мы несмотря на то, что это полномочия Минобрнауки, инициировали изменения в образовательные стандарты по обществоведению, и наши предложения были учтены, сейчас образовательный стандарт находится на утверждении в Минобрануки», — сказал Баринов.

Глубокое убеждение главы агентства состоит в том, «что надо начинать с дошкольного образования, с примерных образовательных программ, чтобы в каждом детском садике у воспитателя был необходимый набор материалов, который бы способствовал получению в игровой, в легкой доступной для детей форме знаний о традициях, обычаях, культуре народов нашей страны». «Это должно быть в раскрасках, мультиках..» — перечислил он.

Дальше, рассуждает Баринов, «это должны быть продолжено в школе», при этом, полагает он, выделение отдельной дисциплины не нужно.

«И наверное все-таки нет смысла создавать отдельный предмет, этнокультурная составляющая должна войти в другие предметы — в историю, литературу, обществознание, в окружающий мир в начальной школе», — говорит глава ФАДН.

«И тогда через определенный промежуток времени мы увидим, как наши дети, с одной стороны, будут спокойно и доброжелательно относиться ко всем национальностям, проживающим в нашей стране, а с другой стороны, темы межнациональных конфликтов просто уйдут на периферию общественного сознания», — заключил Баринов.

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«Правительственный час» в ГД главы ФАДН Игоря Баринова

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