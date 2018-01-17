Алтайские политсилы активно готовятся к мартовским выборам

Барнаул, , 14:20 — REGNUM Не все штабы кандидатов в президенты РФ в Алтайском крае проявляют активность. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего телесюжета программы «Вести-Алтай».

По данным коллег, известно, что своё первое заседание уже провёл избирательный штаб Владимира Путина. По его итогам сопредседателями выбраны руководитель Совета краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса театра музкомедии Виктория Гальцева. Заместителями сопредседателей избирательного штаба стали руководитель исполкома ОНФ Сергей Войтюк и руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов.

«Порадовали. Главное в нем не одиозных личностей, нет карьеристов, а все обычные скромные общественники. Шестерых не просто знаю, но и сотрудничал с ними по тем или иным темам. Да и остальных давно знаю и уважаю. Так что политического губернатора Алтайского края Виталия Снесаря можно поздравить — пусть этот штаб будет и не громким, но зато уважаемым и не испортит образ Путина», — прокомментировал это событие известный алтайский общественник Константин Емешин.

Кстати, сбор подписей в алтайском штабе Путина вышел на финишную прямую. Как и по всей стране, там их собрано даже больше, чем планировалось.

«При необходимой цифре 300 тысяч уже более полумиллиона, у нас, по последним сведениям, собрано уже более 700 тысяч подписей», — отметила Виктория Гальцева.

А вот либерал-демократам собирать подписи не нужно, их кандидат — Владимир Жириновский — выдвинут парламентской партией. Сегодня в региональном штабе ЛДПР прошла первая рабочая планёрка с депутатами органов местного самоуправления. В планах — усилить работу с избирателями.

«Работаем также на привлечение большей явки избирателей. Чем больше придёт людей проголосовать, отдать свой голос, тем мы надеемся получить лучший результат. Просто сравнивая с предыдущими выборами — чем больше явка, тем лучше результат у партии ЛДПР», — пояснила исполняющая обязанности координатора АРО ЛДПР Евгения Боровикова.

В региональном штабе «Яблока» известили, что в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Григория Явлинского в Алтайском крае собрано более 3 тыс. подписей. Все они уже прошли техническую и почерковедческую экспертизу.

«Из собранных подписей в Центральном аппарате партии «Яблока» будут отобрано максимально допустимое количество подписей от региона — 2,5 тысяч, которые будут представлены в Центральную избирательную комиссию РФ», — пояснил председатель Алтайское краевое региональное отделение партии «Яблоко» Александр Гончаренко.

В самой неопределённой ситуации, сведениям корреспондента ИА REGNUM, находится сейчас штаб кандидата от КПРФ. За внутренними междоусобицами и борьбой за власть, которые сотрясали алтайских коммунистов в течение всего прошлого года, партийной работы совершенно не видно ни по социальным сетям, ни по официальному сайту. В основном идет перепечатка федеральных тем и событий. О работе штаба кандидата в президенты Павла Грудинина ничего не известно.

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«Пока местное руководство даже не «чешется». Со штабом полная неопределенность, как и с финансированием. Хотя судя по тем политсилам которые поддерживают Грудинина, денег должно быть много», — сообщил ИА REGNUM на правах анонимности источник в КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательную президентскую кампанию, которая финиширует 18 марта 2018 года, продолжат 17 претендентов. Все они, кроме Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ) ведут кампанию по сбору подписей

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«Обязанность Совета Федерации как законодателей, представителей регионов России приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на выборы президента-2018», — отметила сегодня заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании СФ.

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