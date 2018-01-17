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Глава ФАДН настаивает на ситуационном центре по межэтническим конфликтам

Политика

А также на внедрении специального мониторинга ситуации

Москва, 17 января 2018, 13:20 — REGNUM  В России должен появиться ситуационный центр. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 17 января об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в Госдуме.

«Нам нужен ситуационный центр, который бы позволил вовремя, оперативно и предвидеть, и реагировать на зарождающиеся конфликты в межэтнической сфере», — сказал Баринов.

Кроме того, по его словам, разработана система социологического мониторинга.

«Мы ее разработали, но, к сожалению, средств на ее полноценное осуществление катастрофически не хватает», — отметил глава ФАДН.

При этом, по словам главы федерального агентства, в России фиксируется стабильная положительная динамика ключевых показателей межнациональных отношений.

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«Правительственный час» в ГД главы ФАДН Игоря Баринова

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