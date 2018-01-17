Процесс в Минске. Судья лишает журналистов права на защиту?

Минск, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 17 января, в Минском городском суде проходит вот уже 20 судебное заседание по делу трёх белорусских журналистов, авторов ИА REGNUM и других российских СМИ Юрия Павловца, Дмитрия Адимкина и Сергея Шиптенко. Однако это заседание, помимо скандала с выступлением свидетеля, стало примечательным, в первую очередь, поведением судьи: он уничтожает сторону защиты, снимая почти все вопросы подсудимых к госэксперту Алле Кирдун.

Сегодняшнее заседание началось с дачи показаний этого свидетеля, чей допрос уже не раз откладывали и переносили. Первым начал задавать вопросы Юрий Павловец, на многие его вопросы она ответить не может, привести цитаты из оригинальных материалов тоже. В результате через некоторое время после начала допроса судья заявляет, что «такими темпами» не все успеют задать вопросы. Против этого возражает защита Павловца и Шиптенко, в том числе потому что ранее они не успели допросить свидетеля по поводу методики проведения экспертизы, а у адвокатов появилось по этому поводу немало вопросов. Однако судья даёт понять, что адвокаты публицистов допросить госэксперта почему-то не смогут.

После этого судья снял еще несколько вопросов Павловца. Активно судья продолжил снимать вопросы и Сергея Шиптенко, который приступил к допросу Аллы Кирдун после Павловца. Например, судья просит перейти к следующему вопросу, когда эксперт, проводившая лингвистическую часть анализа, переспрашивает вопрос о термине «языковое нормирование». Также снимает судья вопросы Шиптенко о служебном подлоге, об отказе белорусам во мнении отличном от точки зрения эксперта и также далее. Еще более показательно, что судья не дал возможности публицисту, которому грозит до 12 лет лишения свободы, выяснить у эксперта, подробности выведения «логико-семантического пути», на который уже не в первый раз ссылается Кирдун. Попытка адвоката подсудимого Марии Игнатенко вступиться за Шиптенко успехом не увенчалась.

Судья Игорь Любовицкий просит Шиптенко задавать Кирдун общие вопросы по тексту, без перечисления всех текстов. Подсудимый задаётся вопросом, как в таком случае может реализовать своё право на защиту.

Справка:

Согласно Энциклопедии юриста (от 2005 года), судья — это должностные лица государства, являющиеся носителями судебной власти, он полномочен осуществлять правосудие и исполнять иные обязанности на профессиональной основе. В своей деятельности судьи независимы, подчиняются только закону.

Как отмечает юридический интернет-портал ЗонаЗакона.Ru, обязанности судьи при осуществлении правосудия включают в себя такие пункты, как: судья, осуществляя правосудие, должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти; должен быть беспристрастным; не должен быть предубежден по вопросам расового, полового, религиозного или национального характера; должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности; общественная критика не должна влиять на его работу; должен быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным по отношению к участникам судебного разбирательства; не вправе разглашать данные, полученные во время работы.

Что касается поведения самой Аллы Кирдун, то защита Шиптенко заявляет о необходимости внесения в протокол «гримасничание» свидетеля в адрес адвокатов. По словам эксперта, дело в том, что адвокаты публицистов ее сильно «обидели», причём «на ментальном уровне».

Напомним, что заключение госэкспертизы по материалам авторов ИА REGNUM легло в основу дело в отношении журналистов, по поводу статьи о «разжигании розни» обвинение строится в основном только на этом документе. Однако в Белоруссии пока нет собственной методики, проведения экспертизы текстов на предмет признаком экстремизма, в связи с чем госэкспертиза использовала методику российского сертифицированного специалиста в этой области Ольга Кукушкина. Сама автор методики, как и ее российская коллега Галяшина, Роскомнадзор, а также многие другие независимые эксперты и учёные в текстах журналистов запрещенных материалов не обнаружили.

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