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Жириновский: США надо слезать с Олимпа

Политика

Парламентарий считает, что Штатам пара становится региональной державой

Жириновский: США надо слезать с Олимпа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 17 января 2018, 12:50 — REGNUM  США пора слезать с политического Олимпа, так как им не удалось осуществить свои глобальные цели во внешней политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В стратегии национальной безопасности США, опубликованной 18 декабря, главными угрозами названы Россия и Китай.

«Конечно, их (США) глобальные цели не получились. Им надо слезать с этого Олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе», — заявил парламентарий, комментируя опубликованную стратегию национальной безопасности США.

Отметим, что в обновлённой стратегии национальной безопасности США, принятой администрацией Дональда Трампа, в числе ключевых угроз названы Россия и Китай, а также КНДР и Иран. В вину Москве американская сторона ставит стремление увеличить свой военный потенциал, а также попытки якобы взять под свой контроль информационное поле. Таким образом, она «бросает вызов американскому могуществу», говорится в документе.

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Российско-американские отношения

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