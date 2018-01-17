Было ли объявление ложной тревоги о ядерном нападении на Гавайи ошибкой?

Анатолий Кошкин, , 18:56 — REGNUM

Всё большее число политологов и обозревателей приходят к выводу о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын на данном этапе переиграл президента США Дональда Трампа, представ в новогоднем выступлении не грозящим миру маньяком, готовым в любой момент нажать ядерную кнопку на своем столе, а расчетливым политиком и стратегом. Не случайно президент РФ Владимир Путин счел нужным дать высокую оценку этим его качествам.

Сделанное руководителем КНДР предложение возобновить на министерском уровне межкорейский диалог, восстановить связь по «горячей линии» и направить на Олимпиаду в Пхёнчхан северокорейских спортсменов явно нарушило японо-американские планы мобилизовать своих сторонников, в том числе в ООН, на осуществление плана экономического удушения непокорной страны и ее народа. Ибо вместо предсказанного Вашингтоном и Токио «превентивного» ракетно-ядерного удара по США, Южной Корее и Японии северокорейцы предлагают меры по ослаблению военной напряженности на полуострове, созданию благоприятной для успешного проведения Олимпиады обстановки и дальнейшему поиску путей мирного разрешения существующих противоречий. Есть повод у Трампа «возмутиться» и поведением подчиненного Вашингтону Сеула, который пошел на мирные контакты с руководством КНДР. Не случайно в новостях замелькали сообщения о спешном направлении на аудиенцию к американским властям южнокорейского эмиссара для отчета и обещания впредь согласовывать все контакты с северянами.

Противники же Пхеньяна заинтересованы в сохранении и нагнетании напряженности и тревоги среди народов сопредельных с КНДР стран. И не только сопредельных, но и находящихся от Корейского полуострова на значительном расстоянии.

Хотя включение оповещения населения штата Гавайи о предстоящем ракетно-ядерном нападении и необходимости бросаться в укрытия представлено как ошибка, не удивлюсь, если на деле окажется совсем другое. А именно сознательное нажатие на кнопку оповещения для поддержания в США и других странах постоянного напряжения, ожидания прилета на их территорию северокорейских ракет с ядерной начинкой.

Уже попрощавшимся с жизнью жителям штата потом «объяснили», что виноват-де «человеческий фактор». Дескать, «кто-то из дежурных во время пересменки нажал не на ту кнопку». Объяснение явно несуразное, ибо, как сообщают, для срабатывания системы нужно ввести семизначный код, и не единожды. Столь же сомнительна и версия о вмешательстве пресловутых хакеров. Ее можно допустить лишь в случае, если «хакеры» были из Пентагона.

Это укладывается и в сохраняющиеся японо-американские планы, несмотря на начавшийся межкорейский диалог, продолжать оказывать на Пхеньян «максимальное давление». Об этом было заявлено по итогам состоявшейся в Сан-Франциско 13—14 января закрытой встречи генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.

А премьер-министр Японии Синдзо Абэ тем временем отправился в турне по странам Восточной Европы, где призывал и европейцев озаботиться ракетно-ядерной программой КНДР. Сербам он напрямую сообщил, что «баллистические ракеты КНДР могут долететь до Белграда». При этом, правда, разъяснений о том, зачем Ким Чен Ын вдруг начнет бомбить Белград, как это делали союзники Японии американцы, не последовало.

Для поддержания панических настроений Токио продолжает «отрабатывать» планы эвакуации японцев и иностранцев из Южной Кореи. Как сообщает японская газета «Иомиури», вывоз своих граждан и граждан США планируется на случай предполагаемого нападения со стороны Северной Кореи. Схема эвакуации включает в себя доставку граждан Японии и США до корейского порта Пусан, транспортировку их морем до японского острова Цусима, откуда, спустя один-два дня, отправку на остров Кюсю. На Цусиму, согласно данным издания, уже отправили группу японских чиновников для рекогносцировки на местности.

«Должностные лица японского правительства уже провели полевые визиты на остров Цусиму. Они оценивают количество людей, которые могут принять объекты размещения на острове, а также необходимые количества воды и продуктов для обеспечения возможных беженцев», — говорится в статье.

«Приветствуя» на словах начало диалога между Севером и Югом, в действительности Вашингтон и Токио не отказываются от планов и дальше демонизировать «режим Кима», намерены, как показала «встреча в Ванкувере по Северной Корее», делать все возможное для его удушения санкциями и блокадой. На встречу демонстративно были приглашены представители тех стран, которые принимали участие на стороне США в Корейской войне 1950—1953 годов.

Идея проведения встречи в Ванкувере встретила негативную оценку в Москве. «Когда мы услышали об этой встрече, мы спросили: зачем, почему такой состав?», — рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, американская сторона ответила: «Чтобы выработать механизм дополнительного давления на Пхеньян». «Мы прямо сказали, что считаем эту встречу вредной, — подчеркнул министр. — Не ожидаю (от нее) ничего продуктивного, лишь бы ничего не было контрпродуктивного». Эту позицию поддержали в Пекине.

События последних дней свидетельствуют о том, что Россия и Китай дальше не намерены поддерживать требования США и их союзников ужесточать санкции ООН в отношении КНДР, а возлагают искренние надежды на начавшийся межкорейский диалог, готовы ему содействовать.