Какая там Сирия: «борьба» США с терроризмом охватила 76 стран

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM США ведут по всему миру масштабнейшую войну, называя ее войной с терроризмом: Вашингтон участвует в военных действиях на территории 76 стран, свидетельствуют данные команды американских ученых из проекта Costs of War.

Издание The Nation приводит карту, которую составили авторы проекта. По их данным, «контртеррористические силы» в настоящее время присутствуют в 76 странах.

Американский журналист Том Энгельхардт пишет, что так военное присутствие США в мире разрослось с 2001 года, когда войска США вошли в Афганистан. И в период президентства Дональда Трампа эта «антитеррористическая» операция разрослась до небывалых размеров.

Несмотря на прилагаемые усилия, число террористических группировок продолжает расти. Как и военные расходы США на «борьбу» с ними: они уже достигают астрономических цифр.

Только в самом Афганистане с 2001 года число террористических группировок выросло до 20. То есть под американским «колпаком» страна получили 20 группировок вместо одного контролировавшего страну «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если посмотреть на карту, то видно, что «война с терроризмом» простирается от Филиппин до Центральной Азии, от Ближнего Востока до Северной Африки и вглубь Западной Африки. В список стран, составляющий 39% от всех государств планеты, попали не только Афганистан, Сирия, Йемен и Сомали, но и страны, где американские советники обучают местных военных или даже ополченцев тактике ведения контртеррористических операций.

Также в списке страны, где есть военные базы США, которые имеют «решающее значение» в сдерживании угрозы разрастания террористических группировок и конфликтов, пишет автор. Эта война, по его мнению, уже стала во-первых, мировой, а во-вторых — нескончаемой. В самих же США о ней не говорят: не ведется серьезных дебатов ни о ее стоимости, ни о результатах.

Ее не игнорируют, ее просто не видят: нет ни четких фронтов, ни армий, ни привычных войсковых операций. Да и американское общество просто устало от «бесконечной череды войн и конфликтов, проходящих под рубрикой войны с терроризмом». Общество не видит груд камней на месте великих городов и миллионов беженцев.

В проект Costs of War («Цена войны») входят команды ученых из Брауновского университета США. Они составили и опубликовали карту американской войны с терроризмом в 2015—2017 годах. На ней видна полная картина: распространение сил США, их размещение, миссии по обучению контртеррористических подразделений, американские базы, удары беспилотников и другие авиаудары. Отражено и просто число присутствующих в разных странах американских военных.

Авторы проекта приводят и стоимость операций: война с терроризмом поглотила из кармана налогоплательщиков уже $5,6 трлн. Президент США Трамп уже назвал сумму большую — $7 трлн. Ученые подсчитали, что только выплата процентов по займам на военные нужды к 2050 году добавит к американскому внешнему долгу более $7,9 трлн.