«Cтраны-гадюшники» лишают Америку Трампа бюджета и правительства?

Иван Кузнецов, , 14:24 — REGNUM

Над Вашингтоном нависла угроза «остановки правительства» — прекращения финансирования госучреждений федерального правительства, связанная с неспособностью парламентских партий к компромиссу. По сложившейся в США традиции помогать парламентариям преодолеть разногласия должен президент.

Дональд Трамп, до этого вынужденный разбираться со скандалом по поводу выхода весьма спорной книги «Огонь и Ярость», на прошедшей неделе совершил новую попытку выстроить размеренную работу в новом году и не допустить «остановки правительства». Новый скандал разрушил все его планы.

Как это часто бывает в Америке Трампа, сенсация затмила и вытеснила из информационного пространства все: и подписание президентом указа о предоставлении расширенной медицинской и психологической помощи ветеранам, и принятие закона о расширении технического и методологического арсенала таможенных служб, и отчаянные попытки главы государства найти хоть какой-то консенсус между вошедшими в политический клинч партиями. Последнее даже сыграло на руку недругам президента.

Чтобы предотвратить первую за пять лет «остановку правительства», глава Белого дома пошёл на весьма необычный для себя шаг — он позволил прессе на протяжении целого часа присутствовать на его встрече с парламентариями, посвящённой поиску компромисса. Видимо, он хотел поделиться с широкой публикой своим видением ситуации. По его мнению, во всем виноваты демократы, которые хотят получить все, не отдавая ничего, и готовые стоять на своём вопреки здравому смыслу в тех вопросах, где у них есть рычаги давления. А именно таким вопросом является проблема бюджета, голосование по которому может бесконечно тормозить даже меньшинство в конгрессе.

Манёвр с давлением на оппонентов через СМИ и публику имел бы шансы на успех, если бы не особое отношение прессы к президенту и не новый скандал, порождённый этой самой встречей первого лица с враждующими парламентариями.

Ещё до начала кампании чёрного пиара стало понятно, что никакого благоприятного для «лидера свободного мира» освещения беседы ждать не стоит. Враждебные президенту СМИ сконцентрировались на высказываниях самого Трампа и постарались выставить его крайне плохим переговорщиком, лихо подшучивая над его нескромной саморекламой в предвыборный период.

Но это были ещё цветочки. Спустя совсем немного времени некие источники (чуть позже выяснилось, что одним из них был сенатор Дик Дурбин) сообщили прессе, что Трамп якобы назвал африканские государства, Сальвадор и Гаити «странами-гадюшниками» и призвал жёстко урезать иммиграцию из этих стран в США. В свойственной для американской прессы манере эта «новость» была разнесена во всему миру со стремительно уменьшающейся долей сомнения в истинности события. Спустя всего неделю после выхода книги, живописующей Трампа как полного безумца, мало кого смутило невинное и незначительное предположение, что президент США может допустить расистские, однозначно вредные для его имиджа и взрывоопасные высказывания на встрече, где половина присутствующих — его злейшие враги.

Так или иначе, удочка была заброшена мастерски, и наживку проглотили все: американская и мировая пресса, политики и общественные деятели всех уровней. Докатилось даже до России. Еще до официальной реакции Белого дома и президентского твиттера (которые все полностью отрицали) мировое информационное пространство гудело от возмущения американским президентом, гремело гневными речами деятелей различных сфер и грохотало от вызовов американских послов «на ковёр» в разных странах.

Цель была достигнута. Правда, потеряла всякое значение. Само предположение, что президент не говорил этих заветных слов, стало означать порочность и лизоблюдство. Так, совсем немного времени спустя министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен подверглась жесточайшей критике, когда сказала, выступая в конгрессе, что не помнит, чтобы президент говорил что-то подобное. Отчитывавший ее конгрессмен, в частности, сказал: «Ваше молчание и ваша амнезия — пособничество». Вот что бывает, когда не можешь вовремя «вспомнить» общепризнанную «правду».

Скорее всего, мы ещё долго не узнаем, был ли в реальности произнесен скандальный комментарий про «страны-гадюшники», ведь в этой истории почти невозможно найти незаинтересованное лицо, которому можно было бы полностью поверить. Как бы то ни было, для всего мира эти слова Трампа — исторический факт. Это стало возможным благодаря слаженной работе двух мощных составляющих американского общества, ополчившихся против президента, — корпуса журналистов и политического класса. Президентская администрация вновь потерпела поражение, уже куда более серьезное и имеющее международное значение, пусть пока и только репутационное. Белый дом показал себя неповоротливым, необстрелянным в информационных боях, не ведающим о бессилии отрицания и о всемогуществе обвинения в информационной среде.

Кроме прочего, разыгравшийся на страницах газет, телеэкранах и тачскринах скандал ещё раз показал, что ненависть демократов и их союзников в прессе к Трампу куда больше, чем их любовь к своей стране, ведь они не задумываясь готовы променять ещё один драгоценный кусок уважения к США на мировой арене на сиюминутную, пусть и значительную, победу над ненавистным пожилым бизнесменом. Это же странное несоответствие просматривается и в стремлении демократов ослабить контроль за иммиграцией, подорвав тем самым практически святой для американской политической культуры принцип всепроникающей законности. Тут сам собой напрашивается вывод о правоте Трампа в том, что демократы не задумываясь доведут Вашингтон до «остановки правительства», если только будут уверены, что это принесёт им политические очки.

Трамп и его команда потерпели тяжелое поражение, уже не первое за какие-то две недели нового года. Администрация выглядит усталой от постоянного режима кризисного управления. Белый дом отчаянно пытается войти в размеренный режим работы, и это его раз за разом подводит, порождает медлительность и топорность там, где нужны стремительность и свежий подход.

Президенту жизненно необходимы новые решительные победы, и тут не обойтись ростом цен на бирже или договорённостью с крупными компаниями о выплате премий работникам «в честь» принятой налоговой реформы. Нужно что-то кристально ясное и победительное. А на горизонте пока только новое поражение.

Последний шанс не допустить «остановку правительства» — пятница, 19 января.

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