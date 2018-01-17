Обвинительное заключение по «делу Гайзера» — трансляция ИА REGNUM

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

14:52 Деятельность группировки характеризовалась чётким разделением труда. Например, Павел Марущак отвечал за нюансы взаимодействия со СМИ, контролем за выходом компрометирующей информации и так далее.

14:49 Разумеется, Торлопов как сенатор «лоббировал» нужные группировке законы и акты в Москве, уточнил Непорожный.

14:49 Напомним, что группа овладевала контролем над предприятиями с госучастием. Торлопов был ответственным за разработку планов преступлений и главным координирующим звеном непосредственно преступных действий — его одобрения требовали преступные действия каждого конкретного участника группы.

14:46 Через Веселова, Гайзера и Чернова Зарубин распоряжался финансами, деятельностью и, в частности, вопросами внедрения во властные структуры подконтрольных людей.

14:46 Тем не менее, из слов прокурора следует, что Зарубин был главным — Гайзер согласовывал с ним решения и получал одобрение.

14:45 Гайзер, Зарубин, Веселов, Чернов, Торлопов являлись центральными фигурами в группировке — они разрабатывали планы совершения преступлений, осуществляли общее руководство и участвовали непосредственно в преступных деяниях, продолжает прокурор.

14:38 Каждому был регламентирован круг задач и объектов, за которые они несли ответственность.

14:38 В целях конспирации информацией о деятельности сообщества владели не все.

14:37 «В преступном сообществе Зарубин организовал строгую иерархическую структуру со строгой дисциплиной», — заявил Непорожный.

14:37 В преступную группу привлекли сначала Торлопова, затем Гайзера и Чернова.

14:37 Зарубин занимал должность главного советника Гайзера.

14:36 Структура, управлявшая сообществом, находилась в Москве.

14:36 Непорожный детально перечисляет, на какие должности, в какие периоды назначались подсудимые.

14:35 Прокурор зачитывает все оставшиеся фамилии — Зарубин привлёк к деятельности группы остальных.

14:35 После создания структурного подразделения, но не позднее декабря 2005 года, установил связи с главой республики Коми на тот период, а затем и Гайзером, который в то время был министром.

14:29 По его словам, именно Зарубин заведовал кассой сообщества.

14:29 «Он создал в Коми структурное подразделение, которое использовало административный ресурс членов сообщества, занимавших высокие посты в органах власти Коми», — отметил прокурор.

14:28 По его словам, группа дислоцировалась как в Москве, так и в Республике Коми.

14:27 Зарубин разработал общую схему преступной деятельности преступного сообщества.

14:27 Непорожный: Зарубин принял решение создать преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений посредством приобретения прав на чужое имущество.

14:26 Начинается рассмотрение дела по существу. Возражений, вроде бы, ни у кого нет.

14:26 Формальная часть подошла к концу.

14:24 Судья зачитывает подсудимым их права. Семеро из них — в клетке, остальные (в основном предприниматели, так называемые «финансисты-технологи») сидят в последнем ряду зала.

14:10 Пока судья поднимает по очереди подсудимых и просит их уточнить информацию о себе: ФИО, дата рождения и прочее.

14:09 Судья на месте.

14:09 Прокуроры прибыли — четыре человека, в том числе уже известный по делу Улюкаева Борис Непорожный.

14:03 Адвокаты переговариваются с подсудимыми, пока выдалось время, а полицейские угрюмо смотрят на них со стороны. В этот раз не было даже прессы с видеокамерами.

13:51 Тем временем подсудимых наконец-то привели — они за решёткой.

13:51 Прокуроры заверяют, что сегодня обвинительное заключение всё-таки огласят.

13:51 В конце декабря суд продлил арест имущества подсудимых и их родственников до 18 мая 2018 года. Интересно, успеет ли суд к тому времени продвинуться в рассмотрении дела?

13:50 Самих подсудимых также до сих пор нет.

13:44 Пока что адвокатам работник суда дал подписать документы, похоже какие-то заключения по аресту имущества. Но заседание так и не началось. Некоторые защитники уже предложили идею проводить заседания дистанционно, по видеосвязи.

13:26 Адвокаты все зашли в зал. Видимо, заседание всё-таки вскоре начнётся.

13:03 Все ещё ожидают адвокатов.

12:40 Самих обвиняемых пока не вели в зал.

12:32 Один из адвокатов Гайзера, Михаил Леонтьев, зашёл проведать журналистов в зал трансляции. Последние два раза пишущих журналистов приходит совсем немного — менее десятка. В первый же день слушаний зал был забит битком.

12:31 Почти у каждого из подсудимых по два адвоката, у некоторых — по три. Пресс-секратерь заявила, что защитников продолжают «собирать». В настоящее время уже прибыли оба адвоката главного обвиняемого Вячеслава Гайзера.

12:27 27 декабря начало заседания задержалось более чем на час, также из-за опоздания одного из адвокатов.

12:26 Надо сказать, что в целом отношения судьи с адвокатами складываются непросто. В первый раз у обвиняемых Кудинова и Хрузина вовсе не оказалось адвокатов, из-за чего заседание пришлось перенести на 27 декабря. Против новой даты запротестовал адвокат Ковзеля, после чего возник небольшой конфликт: судья Елена Аверченко возмутилась и заявила, что не может подстраиваться под каждого из адвокатов.

12:24 Пока не видно адвокатов самого Гайзера.

12:21 Пока в зале заседаний даже ещё не все адвокаты собрались.

12:14 Несмотря на то, что заседание должно было начаться в 12:00, оно традиционно задерживается.

12:14 Подсудимые обвиняются по более чем 20 эпизодам особо крупного мошенничества: в получении взяток, захвате имущества, легализации незаконно полученных средств и выводе их в офшоры. По данным следствия, чиновники получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путём на сумму более 988,5 млн рублей.

11:58 15 декабря заседание по делу Гайзера так и не началось из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых, предпринимателя Александра Третьякова. Если в этот раз заседание всё-таки состоится, прокуроры начнут оглашать обвинительное заключение.