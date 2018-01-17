Обвинительное заключение по «делу Гайзера» — трансляция ИА REGNUM

Москва, 17 января 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
Деятельность группировки характеризовалась чётким разделением труда. Например, Павел Марущак отвечал за нюансы взаимодействия со СМИ, контролем за выходом компрометирующей информации и так далее.
Разумеется, Торлопов как сенатор «лоббировал» нужные группировке законы и акты в Москве, уточнил Непорожный.
Напомним, что группа овладевала контролем над предприятиями с госучастием. Торлопов был ответственным за разработку планов преступлений и главным координирующим звеном непосредственно преступных действий — его одобрения требовали преступные действия каждого конкретного участника группы.
Через Веселова, Гайзера и Чернова Зарубин распоряжался финансами, деятельностью и, в частности, вопросами внедрения во властные структуры подконтрольных людей.
Тем не менее, из слов прокурора следует, что Зарубин был главным — Гайзер согласовывал с ним решения и получал одобрение.
Гайзер, Зарубин, Веселов, Чернов, Торлопов являлись центральными фигурами в группировке — они разрабатывали планы совершения преступлений, осуществляли общее руководство и участвовали непосредственно в преступных деяниях, продолжает прокурор.
Каждому был регламентирован круг задач и объектов, за которые они несли ответственность.
В целях конспирации информацией о деятельности сообщества владели не все.
«В преступном сообществе Зарубин организовал строгую иерархическую структуру со строгой дисциплиной», — заявил Непорожный.
В преступную группу привлекли сначала Торлопова, затем Гайзера и Чернова.
Зарубин занимал должность главного советника Гайзера.
Структура, управлявшая сообществом, находилась в Москве.
Непорожный детально перечисляет, на какие должности, в какие периоды назначались подсудимые.
Прокурор зачитывает все оставшиеся фамилии — Зарубин привлёк к деятельности группы остальных.
После создания структурного подразделения, но не позднее декабря 2005 года, установил связи с главой республики Коми на тот период, а затем и Гайзером, который в то время был министром.
По его словам, именно Зарубин заведовал кассой сообщества.
«Он создал в Коми структурное подразделение, которое использовало административный ресурс членов сообщества, занимавших высокие посты в органах власти Коми», — отметил прокурор.
По его словам, группа дислоцировалась как в Москве, так и в Республике Коми.
Зарубин разработал общую схему преступной деятельности преступного сообщества.
Непорожный: Зарубин принял решение создать преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений посредством приобретения прав на чужое имущество.
Начинается рассмотрение дела по существу.
Возражений, вроде бы, ни у кого нет.
Формальная часть подошла к концу.
Судья зачитывает подсудимым их права. Семеро из них — в клетке, остальные (в основном предприниматели, так называемые «финансисты-технологи») сидят в последнем ряду зала.
Пока судья поднимает по очереди подсудимых и просит их уточнить информацию о себе: ФИО, дата рождения и прочее.
Судья на месте.
Прокуроры прибыли — четыре человека, в том числе уже известный по делу Улюкаева Борис Непорожный.
Адвокаты переговариваются с подсудимыми, пока выдалось время, а полицейские угрюмо смотрят на них со стороны. В этот раз не было даже прессы с видеокамерами.
Тем временем подсудимых наконец-то привели — они за решёткой.
Прокуроры заверяют, что сегодня обвинительное заключение всё-таки огласят.
В конце декабря суд продлил арест имущества подсудимых и их родственников до 18 мая 2018 года. Интересно, успеет ли суд к тому времени продвинуться в рассмотрении дела?
Самих подсудимых также до сих пор нет.
Пока что адвокатам работник суда дал подписать документы, похоже какие-то заключения по аресту имущества. Но заседание так и не началось. Некоторые защитники уже предложили идею проводить заседания дистанционно, по видеосвязи.
Адвокаты все зашли в зал. Видимо, заседание всё-таки вскоре начнётся.
Все ещё ожидают адвокатов.
Самих обвиняемых пока не вели в зал.
Один из адвокатов Гайзера, Михаил Леонтьев, зашёл проведать журналистов в зал трансляции. Последние два раза пишущих журналистов приходит совсем немного — менее десятка. В первый же день слушаний зал был забит битком.
Почти у каждого из подсудимых по два адвоката, у некоторых — по три. Пресс-секратерь заявила, что защитников продолжают «собирать». В настоящее время уже прибыли оба адвоката главного обвиняемого Вячеслава Гайзера.
27 декабря начало заседания задержалось более чем на час, также из-за опоздания одного из адвокатов.
Надо сказать, что в целом отношения судьи с адвокатами складываются непросто. В первый раз у обвиняемых Кудинова и Хрузина вовсе не оказалось адвокатов, из-за чего заседание пришлось перенести на 27 декабря. Против новой даты запротестовал адвокат Ковзеля, после чего возник небольшой конфликт: судья Елена Аверченко возмутилась и заявила, что не может подстраиваться под каждого из адвокатов.
Пока не видно адвокатов самого Гайзера.
Пока в зале заседаний даже ещё не все адвокаты собрались.
Несмотря на то, что заседание должно было начаться в 12:00, оно традиционно задерживается.
Подсудимые обвиняются по более чем 20 эпизодам особо крупного мошенничества: в получении взяток, захвате имущества, легализации незаконно полученных средств и выводе их в офшоры. По данным следствия, чиновники получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путём на сумму более 988,5 млн рублей.
15 декабря заседание по делу Гайзера так и не началось из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых, предпринимателя Александра Третьякова.
Если в этот раз заседание всё-таки состоится, прокуроры начнут оглашать обвинительное заключение.
17 декабря в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, организовавших преступное сообщество. Всего среди задержанных — 14 человек. В их числе ряд высокопоставленных региональных чиновников, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов.
ИА REGNUM ведёт трансляцию из зала суда.