Еще не исправился: суд отказал бывшему брянскому губернатору в УДО

Брянск, , 11:39 — REGNUM Суд первой инстанции отказал в условно-досрочном освобождении бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину. Заседание прошло 16 января. Как сообщил портал «Брянская улица», суд решил, что экс-глава региона еще не исправился. Кроме того, условно-досрочному освобождению помешал тот факт, что ущерб, нанесенный государству, Николай Денин оплатил не полностью.

По данным издания, в мае и августе 2016 года Николай Денин получил два взыскания за нарушения порядка в колонии. Они были отменены из-за того, что после губернатор получил от руководства колонии поощрения.

При этом не полностью возмещен ущерб, который был нанесен государству из-за преступления, совершенного Николаем Дениным. Сейчас государству вернули только 12 млн рублей из почти 22 млн.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году Николай Денин был осужден на четыре года лишения свободы за преступление по ч. 2 ст. 285 «Злоупотреблении должностными полномочиями».

В суде было доказано, что в 2011 году Николай Денин выделил из резервного фонда региона более 21,8 млн рублей на птицефабрику «Снежка», которая была под контролем семьи губернатора.

Следователи посчитали, что деньги были выделены незаконно и израсходованы обществом на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений, произошедшего из-за нарушения требований техники безопасности.

Напомним, в ходе судебного заседания деньги были возвращены. Однако несмотря на это суд обязал Николая Денина возместить ущерб. Сам Николай Денин свою вину не признал. В последнем слове он заявил, что действовал в интересах области и государства.

Летом 2017 года Николай Денин уже пытался выйти по УДО. Однако и тогда Клинцовский городской суд отказал экс-губернатору. Против удовлетворения ходатайства защиты бывшего губернатора выступил представитель прокуратуры, который заявил об отсутствии оснований для освобождения Денина. Как отмечалось, данные о том, что бывший глава региона «исправился», отсутствуют, а потому он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания.

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