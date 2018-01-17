Гильмутдинов: В госпрограмме по нацполитике нет реального содержания

Москва, , 10:54 — REGNUM Госпрограмма «Реализация государственной национальной политики» с бюджетом 2,5 млрд рублей в год не наполнена реальным содержанием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Сегодня, 17 января, в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова. Парламентарии намерены обсудить исполнение недавно утвержденной государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

По словам Гильмутдинова, у депутатов есть ряд вопросов к госпрограмме.

«Мы считаем, что она, к сожалению, пока не наполнена реальным содержанием. Там в основном только мероприятия, регионы не получают сегодня достаточной поддержки, суммы по софинансированию незначительные», — указал он.

Парламентарии намерены создать рабочую группу по реализации госпрограммы.

«Это новая программа с бюджетом 2,5 млрд рублей в год, никогда такой программы в Российской Федерации не было. Мы хотим, чтобы она была реализована эффективно, чтобы были эффективно реализованы подпрограммы, касающиеся поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, софинансирования региональных программ поддержки казачества, поддержки русского языка, языков народов России и еще ряд направлений», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.