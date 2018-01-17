В России предлагают создать министерство по делам национальностей

Москва, , 09:49 — REGNUM В КПРФ предлагают создать министерство по делам национальностей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«У агентства есть свои возможности, свои полномочия, наша партия настаивает, чтобы в стране эти вопросы решало не агентство, министерство по делам национальностей с достойным бюджетом, кадровой политикой», — заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).

Главе Агентства по делам национальностей Игорю Баринову «удалось создать хорошую, грамотную команду специалистов и экспертов, но, к сожалению, проблему межнациональных отношениях сегодня разрешить невозможно в таком виде, в каком решается в России», добавил парламентарий.

Напомним, что Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации было упразднено в соответствии с указом президента РФ от 16 октября 2001 года. Часть функций министерства, касающихся реализации миграционной политики, были переданы Министерству внутренних дел РФ. Остальная часть функций была распределена между Министерством иностранных дел и Министерством экономического развития и торговли.

В 2001—2004 годах в правительстве РФ национальную политику курировал министр «без портфеля» Владимир Зорин.

С 2004 года вопросы государственной национальной политики и межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в Российской Федерации находились в ведении Министерства регионального развития РФ. В 2015 году президент РФ поручил главе правительства представить предложения о создании Федерального агентства по делам национальностей. С тех самых пор в Госдуме звучат предложения создать Министерство по делам национальностей.

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