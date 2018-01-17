«Я никуда не тороплюсь»: глава Якутии будет баллотироваться на новый срок?

Якутск, , 09:58 — REGNUM Глава Якутии Егор Борисов на пресс-конференции 16 января озвучил своё намерение баллотироваться на новый срок в 2019 году. Он заверил, что собирается выполнить свою программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2019 году будут выборы главы Якутии, планируете ли вы выставить свою кандидатуру?» — был задан главе Якутии вопрос.

«Насчёт 2019 года. Наверное, многие торопятся, как быть со мною. Но я никуда не тороплюсь, мне положено работать. Я дал слово перед своим народом поработать, выполнить свою программу, чем и занимаюсь», — сказал Егор Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже неоднократно поднималась тема скорой отставки главы Якутии Егора Борисова. Ходили слухи о том, что это вопрос времени, и свой пост по распоряжению федерального руководства Борисов оставит сразу после президентских выборов в марте 2018 года.