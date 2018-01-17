Законопроект о частных военных компаниях разрабатывается в Госдуме

Москва, , 09:21 — REGNUM Законопроект о работе частных военных компаний (ЧВК) депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму в течение февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

«Мы планируем внести законопроект в течение февраля, законопроект будет внесен депутатами фракции, однако если парламентарии других фракций захотят присоединиться — пожалуйста», — сказал Емельянов.

Напомним, что законопроект о создании ЧВК в России уже вносился в Госдуму и был отклонен.

«Мы предполагаем доработать законопроект с учетом замечаний, да и ситуация изменилась, и его внести», — уточнил депутат.

Закон по легализации работы частных военных компаний позволит «привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом», рассказал парламентарий.

Предполагается, что закон будет определять вопросы лицензирования ЧВК, их задачи, а также возможные виды работ и услуг. Также документ будут содержать социальные гарантии для работающих в ЧВК.