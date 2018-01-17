Среда, 17 Января 2018 года
14:48:19 МСК

В Литве создали аналог украинского «Миротворца»

Политика

Литовский портал включил в черный список коммунистов, социалистов и других левых деятелей

В Литве создали аналог украинского «Миротворца»
Иллюстрация: Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982
Черная метка

Вильнюс, 17 января 2018, 08:49 — REGNUM  Аналог украинского русофобского сайта «Миротворец» создали в Литве, сообщает 17 января пресс-служба «Миротворца» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, литовский «Миротворец» называется Vatnikas. lt («Ватники»), и в него уже внесены 145 человек, «угрожающих национальной безопасности Литвы». Украинские экстремисты также предложили свою помощь литовским «коллегам» в наполнении базы данных сайта.

Читайте также: Никита Михалков и Баста попали в список «опасных людей» для Украины

В черном списке литовского экстремистского сайта содержатся активисты левого фронта, антифашисты и симпатизирующие им общественные деятели. Так, в список «неугодных» попал глава литовского «Социалистического народного фронта» Гедрюс Грабаускас.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» «славится» тем, что включает без разбору в свой черный список всех граждан России и иных государств, которые якобы «угрожают национальной безопасности Украины».

Читайте также: Базу украинского «Миротворца» пополнила съёмочная группа фильма «Скиф»

При этом угрозой считаются не экстремистские заявления против Украины, а посещение российского Крыма, публичные высказывания в поддержку мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также заявления о том, что русский и украинский народ — братские.

Читайте ранее в этом сюжете: «Миротворец» внес в черный список главу телеканала «Рустави-2»

Читайте развитие сюжета: Литовский аналог украинского «Миротворца» добавил более 100 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить