В Литве создали аналог украинского «Миротворца»

Вильнюс, , 08:49 — REGNUM Аналог украинского русофобского сайта «Миротворец» создали в Литве, сообщает 17 января пресс-служба «Миротворца» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, литовский «Миротворец» называется Vatnikas. lt («Ватники»), и в него уже внесены 145 человек, «угрожающих национальной безопасности Литвы». Украинские экстремисты также предложили свою помощь литовским «коллегам» в наполнении базы данных сайта.

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В черном списке литовского экстремистского сайта содержатся активисты левого фронта, антифашисты и симпатизирующие им общественные деятели. Так, в список «неугодных» попал глава литовского «Социалистического народного фронта» Гедрюс Грабаускас.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» «славится» тем, что включает без разбору в свой черный список всех граждан России и иных государств, которые якобы «угрожают национальной безопасности Украины».

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При этом угрозой считаются не экстремистские заявления против Украины, а посещение российского Крыма, публичные высказывания в поддержку мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а также заявления о том, что русский и украинский народ — братские.

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