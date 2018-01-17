Книгу о дочери Ленина запретили ввозить на Украину

Киев, , 08:47 — REGNUM Комитет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список книг, запрещенных к ввозу на территорию страны, сочинение Эдварда Радзинского «Дочь Ленина — взгляд на историю» и ещё три книги, изданные в России, сообщает 16 января издание «Украинские новости».

Кроме книги о дочери Ленина, под запрет попали книги за авторством Владимира Шпинева,Елизаветы Дворецкой, а также «Большая книга мудрости победителей».

«Запрещены для ввоза книги: «Дочь Ленина — взгляд на историю» (Э. Радзинский), «Записки реаниматолога» (В. Шпинев), «Две жены для Святослава» (Е. Дворецкая) и «Большая книга мудрости победителей», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в список запрещённых к ввозу на Украину внесены 25 российских книг.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года на Украине вступил в действие закон, предусматривающий запрет ввоза книг с «антиукраинским» содержанием с территории России.

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В 2017 году на Украину запретили ввозить такие книги, как «Богатырские русские сказки», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «700 новых устных тем по английскому языку» (из-за прославления Сталина), книгу священника Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор» и другие российские книги.