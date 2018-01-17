Польский котёл закипает, США намекают украинским марионеткам: Радио REGNUM

Москва, 17 января 2018, 11:00 — REGNUM
- Привычный ад: обзор тенденций развития ядерного вооружения США;
- Поменялись только персоналии: финансовые махинации украинских властей раскрыл катарский телеканал;
- «Утка» пришлась по нраву: украинским властям понравилась идея прекратить ж/д сообщение с Россией;
- Польский котёл: чему служит санация правительства Польши?
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