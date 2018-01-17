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Польский котёл закипает, США намекают украинским марионеткам: Радио REGNUM

Политика

О санации правительства Польши и о финансовых махинациях украинских властей

Польский котёл закипает, США намекают украинским марионеткам: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 января 2018, 11:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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