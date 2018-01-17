Порошенко обвинил Россию в стремлении уничтожить Украину

Киев, , 07:47 — REGNUM Очередную попытку обвинить Россию в желании навредить Украине предпринял президент Украины Петр Порошенко. 16 января он провел прием руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце и выразил якобы истинные планы Москвы в отношении Киева.

«Всё, что сегодня делает Россия на Украине, имеет одну-единственную цель — вернуть нас в свою так называемую сферу влияния, уничтожить украинское государство как таковое», — заявил Порошенко.

По его словам, такие устремления Россия демонстрировала за всю историю существования Украины. Только раньше уничтожить государство соседа якобы намеревались царский и коммунистический «режимы», а сейчас это делает режим, замаскированный под псевдодемократию.

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя ни маскировал бы — царский, коммунистический или псевдодемократический», — сказал украинский лидер.

В ходе выступления Порошенко назвал и рецепт защиты от устремления соседа. По его словам, Киев должен предпринимать усилия, чтобы поддерживать независимое развитие собственного государства.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», — сказал собравшимся дипломатам Порошенко.

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Напомним, разговоры о пресловутой агрессии России и проявлении имперских амбиций со стороны Москвы были задействованы на Украине, когда в 2014 году в Киеве потребовалось совершить вооруженный переворот и сместить легитимного тогда президента Виктора Януковича.

После этого к власти на Украине пришли откровенные фашисты, развязавшие братоубийственную войну в Донбассе и ликвидировавшие даже видимость правопорядка в стране. Более трех лет Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию в обществе с целью удержания своего шаткого положения, пытаясь вовлечь в нее мировое сообщество.

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