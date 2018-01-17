«Политика долгой осады»: Пушков назвал цель новых санкций США против РФ

Москва, , 07:31 — REGNUM Новые антироссийские санкции США придадут конфронтации Вашингтона с Москвой необратимый характер, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады», — написал Пушков.

Напомним, ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что 29 января в Соединенных Штатах будет опубликован так называемый «кремлевский доклад». При этом дипломат считает, что это не обязательно приведет к введению новых ограничений против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, доклад может содержать данные о 50 чиновниках и предпринимателях, которые в США были названы «группой приближенных к Путину», а также о членах их семей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит без ответа возможные санкционные действия со стороны США, при этом решение об ответных мерах будет принимать президент страны Владимир Путин.

Введение новых ограничительных мер против России реализуется на основе закона «О противодействии противникам США посредством санкций», подписанного главой Белого дома Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. По мнению Вашингтона, персонифицированные санкции должны стать ответом на якобы «российское вмешательство» в американские выборы.

Однако отметим, что Вашингтон до сих пор не смог представить аргументов вмешательства Москвы во внутренние дела страны.

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