«Криминогенны» и «унылы»: главный архитектор Москвы о пятиэтажных районах

Москва, , 07:26 — REGNUM Районы панельной застройки, в которых пройдет реновация, являются неблагополучными с точки зрения безопасности, заявил на Гайдаровском форуме главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, это следует из анализа криминогенной обстановки в Москве. Районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными, сделал он вывод в ходе представления программы реновации в рамках российско-французской экспертной дискуссии «Трианонский диалог: город будущего».

«К счастью большому, в Москве никогда не было трущоб или фавел, но если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных», — сказал он.

Причем в неблагополучные попадают, по мнению Кузнецова, как районы в центре города, так и спальные районы.

«Если смотреть аналитику по криминогенности, эти районы тоже будут, к сожалению, в лидерах, куда реновация должна прийти», — считает главный архитектор Москвы.

В целом среди главных целей реновации Кузнецов назвал культурную жизнь, экономическую успешность городской среды и безопасность. Есть и успешные примеры реновации, считает Кузнецов, например, район Фрунзенской набережной.

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Там, указал главный архитектор, получилось сформированное комфортное пространство для реализации человеческого капитала. Говоря о пятиэтажках, Кузнецов напомнил, что сам вырос в таком доме и уехал оттуда «как только смог».

Объясняя неблагополучие пятиэтажных районов, Кузнецов пояснил, что это — «масса одинаковых домов» и отсутствие понимания, где улица, а где двор. Да и в целом это «унылая среда», считает главный архитектор.

«Во главе угла этой гигантской программы стоит не просто обновление фонда, а серьезное реформирование среды», — заключил главный архитектор Москвы.

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Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

Заявления о якобы повышенной «криминогенности» районов пятиэтажной застройки начали звучать с момента начала продвижения программы реновации. Причем никаких статистических или документальных подтверждений этому заявлению власти Москвы не предъявили. В целом битву за будущее и своё, и города жители Москвы проиграли, обменяв «бусы» квартирных метров на «золото» московской земли, считает автор ИА REGNUM Игорь Свирин.

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Из тех, кому была предложена возможность беспроблемным путем решить накопившиеся жилищные проблемы, пусть и без кардинального улучшения, многие с радостью ухватились за предоставленную возможность и согласились на реновацию. И это — после всех пустых слов и злостно невыполненных обещаний московских властей.