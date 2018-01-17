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Молдавия ищет «российскую пропаганду», Австрия — мира с РФ: Радио REGNUM

Политика

О том, почему в Молдавии вместе с российскими новостями под запрет попали передачи и из других стран, и почему мир на территории ЕС невозможен без России

Молдавия ищет «российскую пропаганду», Австрия — мира с РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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