Гагаузы Украины хотят судиться со СМИ, назвавшим их «чеченцами Бессарабии»

Одесса, Украина, , 21:49 — REGNUM Проживающие в Одесской области гагаузы и их этно-культурные организации возмущены статьей, опубликованной в украинском издании «Страна» под заголовком «Чеченцы Бессарабии». Как сообщило молдавское издание «Гагауз-инфо», недовольство гагаузов вызвало то, что в публикации об украинских гагаузах издание значительную часть материала посвятило криминальным группировкам, которые «держат в страхе крупнейшие рынки Украины и даже ограбили агрофирму семьи президента».

Издание написало, что в правоохранительных органах журналистам советовали «быть осторожнее» в гагаузских селах Одесской области, поскольку «гагаузы вообще безбашенный народ, промышляют грабежами складов, «бомбят» рынки в России, Украине, Румынии и Болгарии».

Руководитель национально-культурного общества «Гагаузлар» Артем Булгару заявил, что эта публикация — «бред».

"Надеюсь, будет опровержение! А в целом реально не понимаю смысла этой статьи… Зачем так плохо писать о гагаузах, проживающих на Украине?! Писали бы лучше о хорошем! Мы, гагаузы проживающие на территории Украины прилагаем много усилий чтобы сохранить нашу культуру и язык, а также чтобы познакомить представителей других национальностей с нашей культурой!» — отметил Булгару.

По его словам, «юристы уже готовят заявления в суд и правоохранительные органы». «Я думаю, чтобы впредь никто не использовал гагаузов, нужна серьезная общественная поддержка», — заключил он.

В свою очередь зампредседателя Одесского областного совета, уроженец Гагаузии Юрий Димчогло заявил «Гагауз-инфо», что журналист, написавший статью, не был знаком с бытом и менталитетом этнических гагаузов, и потому при сборе материала не учел особенностей мышления местных жителей.

«Журналист говорил, что был в гагаузских селах, а в Дмитровке, к примеру, его чуть ли не в подвале принимали. Но он не учел национальной особенности гагаузов — когда мы спускаемся в подвал — мы все герои. Дмитровский гагауз после вкусного гагаузского вина начал рассказывать то, чего на самом деле нет, а журналист воспринял все слишком серьезно», — сказал Димчогло.

Политик напомнил, что преступной деятельностью занимаются представители не только гагаузского, но и других народов. В целом же, в своей массе «преступниками и мафиози гагаузы Украины не являются».

«Автор статьи показал гагаузов как часть преступного мира Одесской области. Вместо того, чтобы сделать многогранную статью о жителях региона, раскрывающую всю сущность их жизни. Среди гагаузов есть много выдающихся общественных, культурных и политических деятелей. Мы проводим множество мероприятий, призванных сохранить нашу культуру и обычаи, но об этом почему-то в тексте не упоминается», — заключил Юрий Димчогло.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на юге Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов (из них 128 тыс. — в Гагаузии). В соседней Одесской области проживает около 28 тыс. гагаузов.